Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Hanoi, 24 juillet (VNA) - Assurer une croissance durable reste une tâche à long terme malgré les signes encourageants de la macroéconomie, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.



S'exprimant à Hanoï le 23 juillet lors d'une séance de travail entre le Comité gouvernemental chargé des affaires du Parti et la Commission de l’Economie du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), il a souligné la nécessité d'appliquer plusieurs politiques fiscales, monétaires et commerciales.



Lors de la réunion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a salué la coordination entre le Comité gouvernemental chargé des affaires du Parti et la Commission de l’Economie, soulignant leurs efforts conjoints dans l'organisation du Sommet et de l'Expo sur l’Industrie 4.0 les 12 et 13 juillet à Hanoi.



Il a demandé aux participants de centrer leurs discussions sur les difficultés de l'économie nationale, telles que lenteur du décaissement des investissements publics, impacts de l'extérieur ainsi que barrières fiscales et commerciales.



Les participants ont examiné diverses questions, à savoir la croissance économique du pays, l'inflation et les répercussions des tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et la Chine sur l'économie nationale.



Ils ont également proposé des solutions pour assurer la stabilité macroéconomique et stimuler une croissance rapide et durable. -VNA