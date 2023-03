Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha à la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a présidé le 30 mars à Hanoï une réunion pour évaluer le Plan national des infrastructures de réserve et d’approvisionnement de pétrole et de gaz pour la période 2021 - 2030, vision pour 2050.

Soulignant l’importance du Plan dans la garantie de la sécurité énergétique nationale, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a exigé que ce Plan devait être précis, faisable et suit près des tâches et objectifs définis, avec des prévisions à long terme garantissant la propre initiative et la stabilité de l’approvisionnement énergétique en faveur de l’économie.

Le projet du Plan doit évaluer et préciser les lacunes et les problèmes en matière d’infrastructure nationale de réserve et d’approvisionnement en pétrole et en gaz ; les insuffisances dans les technologies de réserve, les normes techniques de sécurité environnementale…, a-t-il affirmé.

Le vice-Premier ministre a noté que le Plan devait évaluer soigneusement l’impact environnemental et concevoir une base de données sur le marché pétrolier pour connecter et partager avec des ministères et secteurs concernés.

Il a appelé le ministère de l’Industrie et du Commerce à élaborer rapidement des plans et projets pour mettre en œuvre le Plan après son approbation, à compléter les réglementations sur les mécanismes de supervision, de financement et de coordination...

Les délégués à la réunion. Photo: VNA Les délégués à la réunion. Photo: VNA

Le projet du Plan fixe des objectifs précis pour la période 2021-2030 et après 2030 en matière d’infrastructures de réserves pétrolières et gazières, d’approvisionnement en pétrole et en gaz; tout en proposant un plan de développement du système de dépôts pétroliers, d’oléoducs, de dépôts de gaz, et de gazoducs. Le capital d’investissement total pour développer le système d’infrastructures pétrolières et gazières d’ici 2030 est estimé à environ 270.000 milliards de dôngs (11,48 milliards de dollars).

Le Plan devra être réalisé par six groupes de solutions portant sur les mécanismes, les politiques, la mobilisation des capitaux d’investissement, les sciences et de technologies, d’environnement et la prévention et la lutte contre les incendies et les explosions, le développement des ressources humaines, la coopération internationale. -VNA