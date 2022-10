Hanoï (VNA) - Le ministère des Finances soutient toujours la création de conditions favorables aux entreprises, en particulier les distributeurs et les détaillants, afin d'assurer l’approvisionnement en carburants pour servir la population et favoriser les activités économiques.



C’est ce qu’a déclaré le 10 octobre le ministre des Finances, Ho Duc Phoc, ajoutant que son ministère avait présenté plusieurs propositions opportunes pour faire face à la montée des prix des carburants.



En ce qui concerne les taxes, le ministère des Finances a proposé au gouvernement de soumettre au Comité permanent de l'Assemblée nationale une réduction de la taxe environnementale sur les carburants. Il a également proposé au gouvernement de diminuer la taxe à l’importation sur les carburants…, a précisé Ho Duc Phoc.



Le ministre a également souligné qu'à l'heure actuelle, il était très important d'assurer l'approvisionnement en carburants et de bien gérer les entreprises clés, ajoutant que le pays comptait actuellement 36 entreprises clés.



Ho Duc Phoc a affirmé que son ministère avait travaillé et coordonné avec le ministère de l’Industrie et du Commerce pour renforcer la gestion.



Ces derniers temps, dans des localités du pays, en particulier dans les provinces du Sud, de nombreux détaillants de carburants ont suspendu leurs ventes pour de nombreuses raisons.



Le ministère des Finances a demandé au ministère de l'Industrie et du Commerce de clarifier les causes des difficultés dans l’approvisionnement en carburants, et d'évaluer le réseau de distribution de carburants et le système intermédiaire pour avoir des solutions appropriées et économiques, de demander aux entreprises clés de chercher à assurer l'approvisionnement en carburants sur le marché national dans toutes les situations.-VNA