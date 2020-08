Des responsables inspectent dans un supermarché. Photo : hanoimoi



Hanoï (VNA) - Conformément aux instructions du Premier ministre, les entreprises doivent garantir l’approvisionnement des produits de première nécessité et suivre les mesures de prévention épidémique.



C’est ce qu’a indiqué le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Dô Thang Hai lors d’une séance de travail dimanche à Hanoi avec les représentants des hypermarchés Co.opmart et Big C.

Lesdits représentants ont indiqué que malgré une fréquentation accrue de la clientèle, les stocks étaient suffisants et avaient d’ores et déjà été doublés, voire triplés. - VOV/VNA