Des ressortissants en Ukraine retournent au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a réaffirmé le 17 mars qu'assurer la sécurité et la sûreté de la vie et des biens des citoyens vietnamiens en Ukraine est la plus haute préoccupation et priorité du Parti, de l’Etat et du gouvernement du Vietnam.



Lors de la conférence de presse virtuelle donnée le 17 mars, elle a rappelé le télégramme officiel 201/CĐ-TTg du 26 février 2022 du Premier ministre sur la protection des citoyens et des personnes morales vietnamiens en Ukraine. Elle a également parlé des conversations téléphoniques du ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, avec ses homologues russe, ukrainien et roumain, de sa lettre envoyée au chef de la diplomatie polonaise, de ses rencontres avec les ambassadeurs des pays concernés pour leur demander de soutenir la garantie de la sécurité et de la sûreté des Vietnamiens et leurs familles, de créer des conditions propices à leur évacuation et aux vols de rapatriement.



Les ministères, organes compétents et les représentations du Vietnam ont fait de leur mieux, organisé rapidement des vols de rapatriement, soutenu la résolution des problèmes surgissant pour effectuer rapidement les procédures nécessaires au rapatriement en assurant la transparence des activités et en donnant la priorité aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux enfants, aux malades et personnes handicapées, a souligné Le Thi Thu Hang.



A ce jour, six vols ont été effectués, ramenant en toute sécurité environ 1.200 Vietnamiens et leurs familles désireux de rentrer chez eux, a-t-elle indiqué.



Les efforts des organes compétents vietnamiens et des représentations du Vietnam à l'étranger, des compagnies aériennes et des entreprises sponsors, sont appréciés des Vietnamiens à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, a-t-elle affirmé. -VNA