Photo : internet

Ho Chi Minh-Ville (VNA)- L'Assurance sociale du Vietnam (ASV) a organisé un séminaire international sur la bonne administration pour fournir de meilleurs services de bien-être social le 17 juillet à Ho Chi Minh-Ville.

L’événement a vu la participation de nombreux orateurs venus d'organisations de bien-être social vietnamiennes et étrangères qui ont mis à jour les connaissances et expériences internationales sur la bonne administration du système de bien-être social, la réduction des écarts de développement entre les organisations en la matière dans la région et dans le monde.

A ce séminaire, Nguyen Hoang Phuong, directeur adjoint du Centre des technologies de l’information de l’ASV a informé que le Vietnam recense 15 millions d’habitants bénéficiant de l’assurance sociale obligatoire, de 13 millions de l’assurance chômage et de 84,5 millions de l’assurance-santé.

Face au nombre croissant de personnes participant aux divers types d’assurance, d’ici 2020, ce centre va construire un écosystème d’assurance 4.0 pour une meilleure administration et de meilleurs services.

Appréciant les applications numériques de l’ASV, Ortiz D. Maribel, experte de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS), a estimé que les ressources humaines et les technologies de l’information jouaient un rôle important dans la bonne administration des organisations de bien-être social.

Partageant le même point de vue, le directeur du bureau chargé de la protection sociale de l’Asie du Sud-Est au sein de la Banque mondiale, Philip O’Keefe a remarqué que le changement des technologies dans les organisations de bien-être social était nécessaire pour améliorer la qualité des services.

Dans le cadre de ce séminaire, des séances de discussions pour partager de nouveaux approches, de nouvelles modalités d’administration appropriées à la révolution industrielle 4.0 ont eu lieu. -VNA