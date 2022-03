Personnes évacuées d'Ukraine. Photo: PAP/VNA

Hanoï (VNA) – Face à la situation compliquée en Ukraine, pour assister les Vietnamiens dans ce pays dans le processus d'évacuation, la Commission d’Etat des Vietnamiens d’outre-mer du ministère vietnamien des Affaires étrangères a diffusé le 2 mars des informations et des numéros de contact pour que les Vietnamiens en Ukraine puissent contacter en cas de besoin.



Le ministère des Affaires étrangères a chargé les missions de représentation de se coordonner avec les associations vietnamiennes en Pologne, en Russie, en Hongrie, en Roumanie, en Slovaquie et en Biélorussie, de rechercher des informations nécessaires à l’évacuation, d’accueillir et soutenir les Vietnamiens évacués de l’Ukraine.



Pour obtenir de l'aide en cas de besoin, les ressortissants peuvent contacter l’ambassade du Vietnam en Ukraine au numéro 380 63 863 8999 ou à l’adresse vnemb.ua@mofa.gov.vn, le numéro de protection du citoyen du Département consulaire du ministère vietnamien des Affaires étrangères ( 84 981 84 84 84 ou baohocongdan@gmail.com), la Commission d’Etat des Vietnamiens d’outre-mer ( 84 24 38240 401, vu1.ubnv@gmail.com), l’ambassade du Vietnam en Pologne ( 48782257359), l’ambassade du Vietnam en Hongrie ( 36 308 385 699 ou 36 304 219 525), l’ambassade du Vietnam en Roumanie ( 40 744 645 037, vietromlanhsu@gmail.com), l’ambassade du Vietnam en Slovaquie ( 421 2 5245 1263; 421 915 419 568, hcdcovid19.sk@yahoo.com), l’ambassade du Vietnam en Biélorussie ( 375 17 2374897), l’ambassade du Vietnam en Russie ( 79036821617, phonglanhsumoscow@gmail.com)...



Les Vietnamiens en Ukraine peuvent déposer une demande d’évacuation vers le Vietnam sur le lien de connexion https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQqfqeq3QTxl8CKLqbAwkQnOpHiRu8wj8hiN2lqhnqp4j-OA/viewform. -VNA