Christopher Abrams, chef du bureau chargé de l’environnement et du développement social de l’USAID, prend la parole au colloque sur l'assistance aux personnes handicapées de sept provinces contaminées par l’agent orange. Photo: VNA



Dông Nai (VNA) – L’USAID et le Bureau de la permanence du Comité national de pilotage du traitement des conséquences des bombes, mines et des substances chimiques laissées par la guerre au Vietnam (Bureau 701) ont travaillé avec les organes compétents, afin de fournir des soins de santé aux personnes handicapées de sept provinces contaminées par l’agent orange, d’améliorer les services de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, leurs conditions de vie.…

Les sept provinces bénéficiaires sont Quang Tri, Thua Thiên-Huê, Quang Nam, Binh Dinh, Dông Nai, Binh Phuoc et Tây Ninh, a-t-on appris lors d’un colloque sur le projet d’assistance à ces personnes tenu le 19 août dans la province méridionale de Dông Nai.

Ce projet vise à concrétiser document signé en avril dernier par l’USAID et le Bureau 701 pour améliorer la qualité de vie de ces personnes.

Selon ce document, l’USAID accordera 50 millions de dollars au Vietnam pour améliorer les services de santé, de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, leurs conditions de vie…

Christopher Abrams, chef du bureau chargé de l’environnement et du développement social de l’USAID, a fait savoir que ces derniers temps, les Etats-Unis ont travaillé avec les organes compétents vietnamiens pour mettre en œuvre des projets de traitement des conséquences de la guerre et d’assistance aux victimes de l’agent orange/dioxine.

Le projet de soutien aux personnes handicapées de ces 7 provinces fait suite au succès des projets de coopération entre les deux pays, a-t-il souligné, tout en affirmant que riches de ses expériences en matière de projets de soins de santé en faveur des handicapés, l’USAID soutiendrait le Vietnam pour la réussite du projet.

Le Vietnam dénombre environ 8 millions de personnes en situation de handicap (soit près de 8% de la population). Rien que dans les sept provinces bénéficiaires dudit projet, 163.000 personnes sont dans une situation de grave handicap, la plupart victimes des guerres, vivant dans des familles démunies. -VNA