Panorama de la séance de travail. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la 3e session de l'Assemblée nationale (AN), les députés discutent le 2 juin au matin de l'évaluation complémentaire des résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l'État en 2021 ; de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l'État durant les premiers mois de 2022.

Ils discutent aussi du bilan de la mise en œuvre de la résolution n° 42/2017/QH14 du 21 juin 2017 relative au règlement expérimental des créances douteuses des établissements de crédit et à la prorogation du délai d'application de toutes les dispositions de cette résolution.

Jeudi après-midi, ils travailleront sur la finalisation du budget de l'État en 2020, la pratique des économies et l'anti-gaspillage en 2021.

Les débats sont retransmis en direct sur la VTV et la VOV.-VNA