Hanoi (VNA) - Le mandat de l’auditeur d’État en tant que président de l’Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI) a pris fin, marqué par le succès du 15e congrès de l’ASOSAI du 6 au 8 août septembre 2021.

La délégation vietnamienne participant à la 57e réunion du conseil exécutif de l’ASOSAI. Photo : VNA

Au cours des trois années à la présidence de l’ASOSAI, l’Audit d’État du Vietnam a pris les devants, de concert avec les membres de son conseil exécutif, dans le pilotage des institutions membres pour mettre en œuvre avec succès les programmes importants de l’ASOSAI.

L’Audit d’État du Vietnam a démontré sa capacité, son initiative, sa créativité et sa flexibilité à travers des activités professionnelles, apportant des contributions actives et responsables au développement commun de la région et du monde.

L’Audit d’État du Vietnam a présidé le 14e Congrès de l’ASOSAI, a proposé l’initiative d’élaborer la Déclaration de Hanoi, démontrant la vision à long terme de l’ASOSAI dans les temps à venir sur la promotion de l’audit environnemental pour le développement durable.

L’auditeur général d’Etat Trân Sy Thanh, président de l’ASOSAI 2018-2021. Photo : VNA

Il a orienté et coordonné avec le président du Comité de développement des capacités de l’ASOSAI pour soutenir le développement des capacités et améliorer le partage des connaissances entre les membres.

L’Audit d’État du Vietnam a proposé l’initiative de créer un nouveau groupe de travail de l’ASOSAI sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable et le groupe de travail de l’ASOSAI sur la gestion des crises et des urgences afin de rendre l’ASOSAI plus professionnelle, dynamique et innovante et prête à relever les défis.

L’Audit d’État du Vietnam a représenté l’ASOSAI pour participer à d’importants forums internationaux, a signé un protocole d’accord sur la coopération interrégionale entre l’ASOSAI et l’Organisation arabe des organismes d’audit régionaux (ARABOSAI). En outre, il a participé de manière efficace et responsable aux activités des groupes de travail et des projets de recherche de l’INTOSAI.

Lors d’une réunion virtuelle sous l’égide de l’Audit d’État du Vietnam, président de l’ASOSAI 2018-2021. Photo : VNA

Malgré le contexte marqué par la pandémie de Covid-19, l’Audit d’État du Vietnam s’est coordonné avec le conseil exécutif de l’ASOSAI pour continuer à promouvoir la mission de premier rang de l’ASOSAI, à savoir la formation, l’échange d’expertise au sein des institutions membres.

Avec les efforts de la communauté de l’ASOSAI et la responsabilité du président de l’ASOSAI, l’Audit d’État du Vietnam a toujours fait preuve d’un positionnement proactif, et a travaillé en étroite collaboration avec les parties prenantes dans et hors du pays pour assumer au mieux son leadership régional. – VNA