Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le journal en ligne Asiatimes a salué les progrès rapides du Vietnam dans la transition des combustibles fossiles vers l'énergie propre dans le monde post-Covid-19, où le changement climatique occupe une place centrale comme la prochaine crise mondiale imminente, et les pays et les entreprises se précipitent pour devenir neutres en carbone.

Selon son article publié le 29 juin, le décollage des énergies renouvelables s'exprime par la croissance économique rapide du Vietnam au cours des cinq dernières années, entraînée par des afflux massifs d'investissements directs étrangers alors que les entreprises multinationales y installaient des usines pour diversifier leurs chaînes d'approvisionnement et de bénéficier de la jeune ressource humaine qualifiée.

La croissance économique et les afflux d'IDE ont entraîné une énorme augmentation de la demande d'énergie/d'électricité, et avec des sources d'énergie domestiques limitées. Le Vietnam s'est ces dernières années tourné vers la promotion des énergies renouvelables, principalement solaires et maintenant éoliennes, a expliqué Asiatimes.

L'an dernier, la production d'énergie solaire du Vietnam avait déjà généré 16.640 MW, soit 24 % du mix énergétique.

"Je pense que le Vietnam a frappé un coup de circuit en termes d'énergie solaire" a déclaré Frederick Burke, directeur général de Baker McKenzie. "Ils sont bien au-dessus de leur objectif initial de développement de l'énergie à environ le double de ce qu'ils ciblaient."

De nombreux nouveaux investissements dans les zones industrielles du Vietnam se sont tournés vers l'énergie solaire sur les toits comme solution rapide et climatiquement correcte pour leurs propres besoins en énergie et les exigences écologiques de leurs clients.-VNA