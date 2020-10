Des participants du dialogue à Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Un dialogue virtuel de haut niveau de l’ASEM sur la promotion du pouvoir économique des femmes dans le contexte de pandémie COVID-19 a commencé dans l'après-midi du 12 octobre à Hanoï.



Cet événement de deux jours est organisé par le ministère vietnamien des Affaires étrangères en collaboration avec celui du Travail, des Invalides et des Affaires sociales. Il voit la participation de près de 130 représentants de 41 membres du Dialogue Asie-Europe (ASEM) et de sept organisations internationales et régionales.



Le dialogue est une initiative du Vietnam et a reçu un grand soutien des membres de l'ASEM. Huit pays que sont l'Australie, la Chine, le Danemark, la Finlande, l'Indonésie, l'Italie, le Japon et la Norvège participent au coparrainage de l’initiative et à la coordination pour sa mise en œuvre.



Le dialogue porte sur les effets de l'épidémie de COVID-19 sur la performance économique des femmes, des mesures pour renforcer la coopération entre l’Asie et l’Europe afin d'améliorer le pouvoir économique des femmes dans les efforts actuels de reprise économique.



Le docteur Sok Siphana, représentant du Cambodge, a déclaré apprécier l'initiative du Vietnam sur l’organisation de ce dialogue, soulignant qu’il permettrait de proposer des recommandations importantes à soumettre au 13 Sommet de l'ASEM prévu au Cambodge en 2021.



Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, To Anh Dung, a souligné que l'ASEM devait renforcer la coopération Asie-Europe pour avoir des politiques coordonnées permettant de renforcer l'autonomisation des femmes, limiter les impacts de l’épidémie et promouvoir la reprise économique. -VNA