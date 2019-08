Lors de la conférence des ministres des Affaires étrangères ASEAN-UE tenue à Bangkok (en Thaïlande) le 1eraoût. Photo : VNA

Bangkok (VNA) - L’ASEAN et l’Union européenne (UE) ont publié une Déclaration commune sur la coopération de la cyber-sécurité à l’issue de la conférence des ministres des Affaires étrangères ASEAN-UE tenuele 1er août à Bangkok, en Thaïlande.

Cette Déclaration souligne l’engagement de deux parties dans la promotion d’un environnement de technologie d’information et de télécommunication ouvert, sécuritaire, stable, facile à accéder et convenable aux pratiques internationales.

Les deux parties reconnaissent mutuellement le rôle de plus en plus important de la technique numérique dans la vie des habitants et des économies ainsi que la nécessité d’avoir des solutions efficaces dans le règlement des défis liés au développement rapide de l’économie numérique et aux changements technologiques…

Selon la Déclaration commune, le cyberespace offre des possibilités de développement socio-économique, mais également pose des défis croissants aux deux régions, notamment le risque qui nuit à la paix et à la sécurité.

L'ASEAN et l'UE reconnaissent la nécessité de continuer à limiter les menaces immédiates, à moyen et à long terme en ligne, ainsi que de renforcer la coopération pour prévenir et faire face aux activités malveillantes en ligne.

L’ASEAN et l’UE encouragent une participation plus vaste par le biais de mécanismes dirigés par l’ASEAN, tout en reconnaissant les responsabilités partagées des parties différentes pour assurer un environnement des technologies de l’information ouvert, sûr, stable, facilement accessible et pacifique.

Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN-UE, les deux parties ont affirmé que l'UE et l'ASEAN enregistraient des succès dans la promotion des liens régionaux, de la coopération multilatérale et de la libéralisation commerciale et de l'investissement. Elles ont partagé les similitudes au regard des questions régionales et internationales. Elles sont également des amis de longue date et des partenaires économiques de premier plan. L'UE continue d'être le plus grand investisseur direct étranger de l'ASEAN.

A cette occasion, les ministres ont affirmé leurs efforts pour reclasser les relations bilatérales au niveau du partenariat stratégique. Ils ont convenu de renforcer leur coopération dans la cybersécurité, la gestion frontalière, la prévention et la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, la sécurité maritime, le changement climatique, la protection de l'environnement et le développement durable.

Les deux parties ont salué l'adoption par l’UE de l'accord de libre-échange avec Singapour et la signature de l'accord de libre-échange avec le Vietnam, le considérant comme un pas important afin de parvenir à l'accord de libre-échange ASEAN-UE dans l'avenir. -VNA

La conférence des ministres des Affaires étrangères ASEAN-UE s’est déroulée dans le cadre de la 52e conférence des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-52) et des conférences connexes du 29 juillet au 3 août à Bangkok, en Thaïlande. - VNA