La ville de Hanoï a prorogé le délai de mise en service de la plus grande usine d'incinération des déchets en énergie électrique en raison de l’éclatement de l’épidémie de COVID-19.

Le ministère des Communications et des Transports a pris de nombreuses solutions pour contrôler les émissions de polluants dues au transport routier pour améliorer la qualité de l’air.

Après plus d'un an de mise en œuvre, le projet de traitement de la dioxine à l'aéroport de Bien Hoa, doté d'un budget total de plus de 390 millions de dollars, a obtenu de grands résultats.