Jakarta (VNA) – Le secrétariat de l’ASEAN a organisé, les 26 et 27 février à Jakarta en Indonésie, un symposium de haut niveau sur la gestion des catastrophes avec la participation de nombreux délégués des pays membres de l'ASEAN, des pays partenaires, et des organisations régionales et internationales.

Des délégués lors du symposium de haut niveau sur la gestion des catastrophesp de l'ASEAN. Photo : VNA

Prenant la parole à l'ouverture, le Secrétaire général de l'ASEAN Dato Lim Jock Hoi, a souligné que cet événement était une autre contribution aux efforts de construction de la communauté de l' ASEAN . C'était également un forum pour les experts, les gestionnaires et les décideurs politiques pour échanger des points de vue et des idées sur les questions liées à la prévention, au traitement et au règlement des conséquences naturelles.Dato Lim Jock Hoi a déclaré que dans le contexte de l'ampleur de la catastrophe et des besoins humanitaires de plus en plus croissants dans la région, l'ASEAN devrait renforcer la coopération et promouvoir des mécanismes pour garantir l'efficacité et l'efficience. En fait, l'ASEAN a obtenu ses efforts dans la gestion des catastrophes grâce à des outils et des mécanismes établis.Selon le Secrétaire général de l'ASEAN, Dato Lim Jock Hoi, mettant en œuvre la "Déclaration commune sur l'ASEAN, une réponse", l'Association a créé une force spéciale conjointe sur l'aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe pour soutenir les efforts de gestion des catastrophes. L'ASEAN s'efforce également de promouvoir une culture d'adaptation et de protection de l'environnement pour prévenir les risques de catastrophe.Le symposium de haut niveau de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes, a compris une session plénière et 6 symposiums liés à la planification des politiques de prévention et de lutte contre les catastrophes en Asie du Sud-Est, utilisant la technologie avancé pour les systèmes d'alerte précoce et d'intervention efficace, le renforcement de la résilience des communautés, l'assurance contre les risques de catastrophe, les stratégies de reconstruction, les programmes de partenariat mondiaux et régionaux sur la gestion de la catastrophe naturelle . - VNA