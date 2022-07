La Journée de vente en ligne (ASEAN Online Sale Day 2022) aura lieu du 8 au 10 août 2022.

Hanoï (VNA) – La 3e édition de la Journée de vente en ligne (ASEAN Online Sale Day 2022) aura lieu du 8 au 10 août sous la co-présidence du Cambodge, de Singapour et du Vietnam, en l’honneur du 55e anniversaire de l’ASEAN.

L'événement annuel de l'ASEAN est organisé le 8 août par les pays membres pour promouvoir les activités de l’e-commerce au sein du bloc, selon le Département du commerce électronique et de l'économie numérique relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce.

La Journée de la vente en ligne de l'ASEAN 2022 comprendra deux principaux groupes d'activités, à savoir les achats de l’e-commerce national et les achats de l’e-commerce transfrontalier.

Les consommateurs du Vietnam et de l’ASEAN pourront effectuer des transactions commerciales sur des plates-formes numériques des entreprises et de la région avec de nombreuses promotions exclusives pour l’événement.

Lancée pour la première fois en 2020, la Journée de vente en ligne a attiré une grande attention des entreprises et des consommateurs de nombreux pays, non seulement de l’ASEAN.

Avec les efforts des pays membres, cet événement a notablement contribué au développement de l’e-commerce et à la transformation numérique de la région en général.

Ce programme a pour but d’encourager et de stimuler l’e-commerce et l’e-commerce transfrontalier au sein de l’ASEAN, contribuant également à la mise en œuvre de l'Accord de l'ASEAN sur l’e-commerce.

Dans le contexte de la reprise après la pandémie de COVID-19 et de la participation aux accords de libre-échange de nouvelle génération, ASEAN Online Sale Day sera une étape importante pour que l'ASEAN fasse preuve de solidarité et promeuve son potentiel de développement de l’e-commerce et des transactions en ligne, accède à de nouvelles politiques favorables, améliore la valeur des produits et services des entreprises et du pays. -VNA