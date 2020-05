La téléconférence consacrée à la discussion d’un exercice entre la médecine militaire de l'ASEAN face au COVID-19. Photo: qdnd.vn



Hanoï (VNA) - Une téléconférence consacrée à la discussion d’un exercice face au COVID-19 a été organisée le 7 mai à Hanoï par la Direction du Centre de la médecine militaire de l’ASEAN (ACMM-ASEAN Center Of Military Medicine).Cet événement était placé sous l’égide du général de brigade, Nguyen Xuan Kien, chef du Département de la médecine militaire (Département général de la logistique), aussi président de la Direction de l’ ACMM . Il a réuni aussi les membres du Secrétariat de l'ACMM, des représentants de la Direction de l'ACMM et des pays membres de l’ASEAN.Les délégués ont souligné les efforts communs des pays du monde comme ceux de l’ASEAN pour freiner la propagation du coronavirus. Il faut dresser un plan pratique, scientifique et efficace pour réaliser avec succès l’exercice contre le COVID-19.Les délégués ont discuté et convenu des plans d’exercice ; passé en revue des expériences des médecines militaires des pays de l'ASEAN dans la lutte contre le coronavirus ; fixé les domaines de coordination entre les forces médicales militaires et d’autres ; élaboré un plan d'action pour améliorer la capacité de préparation des forces médicales aséaniennes, conformément au plan de l'Organisation mondiale de la Santé.Lors de la téléconférence, les discussions ont aussi porté sur le renforcement de la coopération dans la recherche scientifique et professionnelle afin d'identifier le rôle et la responsabilité de la médecine militaire dans la lutte contre les malades infectieuses, de déterminer les domaines et les mécanismes de coopération entre les médecines militaires des pays de l’ASEAN et d'autres organisations dans ce domaine. -VNA