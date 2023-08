Le ministre du Commerce de l'Indonésie, Zulkifli Hasan. Photo : Antara

Jakarta, 31 août (VNA) - L'Indonésie se concentre sur l'augmentation du commerce, en particulier des exportations, avec la région de l'ASEAN, qui compte un marché de plus de 600 millions de personnes, a déclaré le ministre du Commerce du pays, Zulkifli Hasan.Le ministre a déclaré que l'ASEAN s'unirait en termes de commerce. Selon lui, les accords commerciaux constituent un moyen rapide de stimuler la croissance économique dans les pays de la région.Il a déclaré que l'un des éléments qui peuvent encourager les exportations des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) est la présence de marchés numériques où les acheteurs de divers pays peuvent voir les produits à travers les vitrines des vendeurs.Ces marchés numériques peuvent ouvrir un accès plus large au marché aux vendeurs. Ils peuvent permettre aux MPME de commercialiser leurs produits non seulement auprès des acheteurs nationaux, mais également à l'étranger.Plus tôt, en marge de la 55e réunion des ministres de l'Économie de l'ASEAN (AEM), Zulkifli Hasan a signé quatre accords de reconnaissance mutuelle (ARM) visant à harmoniser les réglementations commerciales entre les pays d'Asie du Sud-Est afin de réduire les obstacles aux exportations et aux importations. - VNA