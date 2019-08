Le Sultan du Brunei, Haji Hassanal Bolkiah. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans un monde où la connexion ne cesse d’augmenter, tous les pays partenaires de l’ASEAN jouent un rôle important dans la promotion du développement du bloc, a déclaré le Sultan du Brunei, Haji Hassanal Bolkiah, à l’occasion de la célébration des 52 ans de la fondation de l’association, le 8 août.

Dans son message, Haji Hassanal Bolkiah a fait grand cas du soutien des pays partenaires à l’unité et au rôle central de l’ASEAN. Selon le Sultan, la coopération actuelle, dans le cadre de l’ASEAN 3 (ASEAN et Japon, République de Corée et Chine), du Sommet de l’Asie de l’Est, du Forum régional de la sécurité, a contribué à maintenir le fondement pour la paix, la sécurité et la prospérité en Asie du Sud-Est et d’autres régions.

Le Sultan du Brunei a affirmé que son pays soutenait toutes les activités de Thaïlande en tant que président de l’ASEAN en 2019 avec le sujet «Promotion du partenaire pour le développement durable ». Le Brunei continuera de coopérer avec les autres pays de l’ASEAN et de ses partenaires. -VNA