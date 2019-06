Le secrétaire général du Centre ASEAN- République de Corée, Lee Hyuk à la cérémonie d'ouverture de la Semaine de l’ASEAN à Séoul. Photo: VNA

Séoul (VNA) – La Semaine de l’ASEAN a été lancée le 14 juin à Séoul en l’honneur du 30e anniversaire de l’établissement du dialogue entre ce bloc régional et la République de Corée.

La secrétaire générale du Centre ASEAN- République de Corée, Lee Hyuk, le maire de Séoul, Park Won-soon, ainsi que les ambassadeurs des pays membres de l'ASEAN et des diplomates d'autres pays travaillant en République de Corée, ont assisté à la cérémonie d'ouverture.



Dans son message adressé à cet évènement, l’épouse du président sud-coréen Moon Jae-in et Première Dame de la République de Corée, Kim Chung-sook, a souligné que la solidarité entre les peuples de son pays et de l’ASEAN s'était de plus en plus intensifiée via des activités d’échanges et de coopération sur la base du respect, de l’esprit d'ouverture pour une communauté prospère et paisible.

Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général du Centre ASEAN- République de Corée, Lee Hyuk, a souhaité que cet évènement permette à la population sud-coréenne de se renseigner sur la gastronomie et la culture des pays de l’ASEAN.

L’ambassadeur de Thaïlande en République de Corée a déclaré que cette semaine spéciale était l'occasion de promouvoir les valeurs de l’ASEAN ainsi que de renforcer le partenariat ASEAN- République de Corée.



L'événement, de trois jours, comprend des programmes artistiques, des défilés de mode, une émission-débat sur le tourisme en Asie du Sud-Est et une exposition présentant des produits reflétant le style de vie dans l'ASEAN.-VNA