Photo : asean.org

Jakarta (VNA) - L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et la Nouvelle-Zélande ont réaffirmé leur engagement à approfondir la coopération dans le cadre du Plan d'action ASEAN-Nouvelle-Zélande 2021-2025, lors de la 10e réunion du Comité de coopération ASEAN-Nouvelle-Zélande, qui s'est tenue le 16 juin au siège du Secrétariat de l'ASEAN.

Les deux parties ont reconnu les progrès réalisés au cours de la première année de mise en œuvre du Plan d'action ; souhaitant reprendre les activités suspendues en raison de la pandémie de COVID-19, notamment les échanges entre les entreprises et les deux peuples ainsi que le plan de réouverture des frontières de la Nouvelle-Zélande fin juillet.

La réunion a reconnu l'importance d’achever les négociations sur l'accord ASEAN-Nouvelle-Zélande sur les services aériens. La Nouvelle-Zélande a présenté le programme de partenariat de Paix-Prospérité-Personnes-Planète (4P).



Les deux parties ont également souhaité conclure rapidement les négociations pour établir la zone de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande. Les deux parties ont également discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun, soulignant l'importance des mécanismes dirigés par l'ASEAN et le rôle central de l'ASEAN dans le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région. - VNA