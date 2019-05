Jakarta, 7 mai (VNA) - La 4ème réunion du Comité mixte de coopération sectorielle ASEAN - Norvège (AN-JSCC) a eu lieu lundi 6 mai au siège du Secrétariat de l'ASEAN à Jakarta, en Indonésie.

Les participants à la 4è réunion du Comité mixte de coopération sectorielle ASEAN -Norvège (AN-JSCC). Photo: Secrétariat de l'ASEAN

L’ambassadeur Tran Duc Binh, chef de la Délégation permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN, y a assisté.

Les représentants de l'ASEAN et de la Norvège ont fait le point de la coopération dans le cadre du partenariat de dialogue ASEAN - Norvège ces derniers temps, notamment la mise en œuvre du plan prioritaire du partenariat sectoriel de dialogue.

À ce jour, 7 plans d'action sur 9 ont été mis en œuvre dans le cadre de 17 projets ou activités du plan prioritaire, la Norvège a investi à hauteur de 659.820 dollars dans 8 projets en 2018.

La mise en œuvre des projets multisectoriels bénéficie aux habitants de la région, notamment ceux de promotion de l’engagement des femmes dans le processus de paix, d’assistance aux femmes et aux enfants en situation de conflit, d’intensification de la coopération dans la pêche durable et de lutte contre la pollution marine en Asie du Sud-Est...,

Y figurent également le projet de l’ASEAN sur l’énergie et le changement climatique (ACCEPT), les projets de règlement de certains défis humanitaires, de soutien au portail juridique, et de promotion des droits de l'homme...

La Norvège a affirmé attacher de l’importance à la coopération avec l’ASEAN et continuer d’appuyer l’ASEAN dans l’édification de la communauté et la mise en œuvre de la Vision 2025, la réduction des écarts de développement et la mise en œuvre de l’Initiative d’intégration de l’ASEAN (IAI), ainsi que dans la promotion de la coopération substantielle dans des domaines d’intérêt commun.

L’ASEAN a apprécié pour sa part la coopération bilatérale, en insistant sur le renforcement de la coopération avec la Norvège dans des domaines tels que le commerce et le développement des micro, petites et moyennes entreprises; la connexion et la mise en œuvre de l’Initiative du réseau de villes intelligentes de l’ASEAN ; la sécurité énergétique et les énergies alternatives; la protection de l'environnement... -VNA