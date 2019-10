Les chefs des délégations participant à la 15e conférence ministérielle de l’ASEAN sur l’ environnement (AMME 15). Photo : VNA

Siem Reap (VNA) – La 15e conférence ministérielle de l’ASEAN sur l’environnement (AMME 15), la 15e réunion de la Conférence des parties à l’accord de l’ASEAN sur la pollution par les brumes transfrontalières, et les événements connexes, organisés à Siem Reap au Cambodge, se sont clôturés le 9 octobre.

Un communiqué conjoint de 19 points a été adopté. Selon ce communiqué, les ministres se sont mis d’accord sur les réalisations et les progrès obtenus en termes de coopération et de protection de l’environnement.

Ils ont réaffirmé leur engagement d’observer la Déclaration de Bangkok sur la lutte contre les déchets marins dans la région de l'ASEAN et le Cadre d'action de l'ASEAN sur les déchets marins.

La 3e Conférence de l’ASEAN sur la biodiversité (ACB2020) aura lieu en Malaisie du 16 au 19 mars 2020. Cette conférence consolidera les efforts de l’ASEAN en matière de conservation de la biodiversité et renforcera sa présence en tant que bloc régional fort à la Conférence des parties (COP) à la Convention sur la biodiversité (CBD).

Les ministres se sont déclarés préoccupés par la gravité et l'étendue géographique des récents nuages de fumée qui affectaient divers pays de l'ASEAN dans le nord et le sud de la région.

Les ministres ont examiné la mise en œuvre de l'accord de l'ASEAN sur la pollution par les brumes transfrontalières (AATHP) et ont réaffirmé leur engagement, par le biais d’efforts au niveau national et de la coopération régionale, de mettre en œuvre effectivement l’AATHP, ainsi que la feuille de route sur la coopération de l’ASEAN en matière de contrôle de la pollution par les brumes transfrontalières, en vue d’une "ASEAN sans brumes" en 2020.

Les ministres ont rencontré leurs homologues du Japon, de République de Corée et de Chine, pour examiner les activités en cours et discuter de la coopération stratégique future en matière de biodiversité, de changements climatiques, d'éducation à l'environnement, de sciences et technologies de l'environnement, de villes respectueuses de l'environnement et de déchets plastiques en mer, entre autres.-VNA