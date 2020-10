Le ministre vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dao Ngoc Dung à la réunion. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La 26e réunion des ministres du travail de l'ASEAN (ALMM) et la 11e réunion des ministres du travail de l'ASEAN 3 (ALMM 3) se sont tenues en ligne le 28 octobre, sous la présidence de l’Indonésie.

Participaient à la réunion de l'ALMM 26 dix ministres chargés du travail des pays membres de l'ASEAN, dont le ministre vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dao Ngoc Dung, et le secrétaire général de l'ASEAN.

L’ALMM 26, ayant pour thème "Promouvoir la compétitivité, la résilience et la flexibilité des travailleurs de l'ASEAN dans l'avenir en matière d’emploi", a passé en revue les activités dans le domaine du travail mises en œuvre au cours des deux dernières années et discuté des points de vue des pays sur le thème de la réunion.



Les ministres, les chefs de délégation ont pris note des Déclarations adoptées, notamment la Déclaration de l'ASEAN sur le développement des ressources humaines pour un monde du travail en mutation ; la Déclaration des ministres du Travail de l'ASEAN sur l'avenir en matière d'emploi: application des technologies pour une croissance intégrale et durable ; la Déclaration de l'ASEAN sur la promotion du travail vert vers l'équité et la croissance inclusive ; le Consensus de l'ASEAN sur la protection et la promotion des droits des travailleurs migrants ; la Déclaration de Vientiane sur la transition de l'emploi informel vers l'emploi formel vers la promotion du travail au sein de l'ASEAN ; la Déclaration des ministres du Travail de l'ASEAN sur la promotion de la sécurité et de l’hygiène dans le travail vers une croissance économique durable.



Les ministres ont approuvé le plan de travail pour la période 2021-2025. Ce sera une base importante pour les pays membres pour mettre en œuvre des activités et des projets concrets dans les temps à venir. En outre, les ministres ont approuvé certains documents à soumettre au 37e Sommet de l'ASEAN qui se tiendra en novembre 2020.



À la fin de la réunion, les ministres ont approuvé le communiqué conjoint l'ALMM 26. Les ministres ont décidé à organiser l'ALMM 27 aux Philippines en 2022.



Conformément au thème de l’ALMM 26, lors de l'ALMM 3, les ministres et les chefs de délégation des pays de l'ASEAN et ceux de trois pays partenaires que sont la Chine, le Japon et la République de Corée ont échangé les points de vue, donné des recommandations pour promouvoir la compétitivité et la proactivité des travailleurs de l'ASEAN. Ils se sont engagés à continuer à promouvoir la coopération entre l'ASEAN et ses trois pays partenaires.

En tant que chef de la délégation vietnamienne à la réunion, le ministre Dao Ngoc Dung a vivement apprécié le thème de l’ALMM 26, conformément au thème de l’année de présidence de l’ASEAN 2020 du Vietnam.

Au Vietnam, le développement des ressources humaines est l'une des trois avancées stratégiques de la Stratégie de développement socio-économique 2011-2020. Grâce à la mise en œuvre de cette stratégie, le taux de main-d'œuvre formée avec un diplôme ou un certificat est passée de 15,58% en 2011 à 24% en 2019 et devrait atteindre l'objectif de 25% d'ici 2020.

Certains indices des ressources humaines du Vietnam occupent également une place élevée dans la région, comme l'indice de capital humain, l'indice d'innovation et l'indice de développement humain. La stratégie de développement des ressources humaines pour la période 2021-2030 est en cours d'élaboration, avec l’accent mis sur le développement des ressources humaines capables de s'adapter à la quatrième révolution industrielle, a dit Dao Ngoc Dung.



L’ALMM 3 a enfin adopté la Déclaration conjointe et a convenu que l’ALMM 3 de la 12e édition se tiendrait aux Philippines en 2022. - VNA