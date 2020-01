Khanh Hoa, 17 janvier (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a présidé le 17 janvier, la réunion retraite des ministres des Affaires étrangères (AE) des pays de l'ASEAN (AMM Retreat), avec la participation des ministres des AE d'autres membres de l'ASEAN et le secrétaire général du bloc, Lim Jock Hoi.

Il s’agit de la première réunion des chefs de la diplomatie de l’ASEAN cette année pour discuter des orientations prioritaires de l’Association cette année, en particulier la construction de la communauté, les relations extérieures du bloc et les questions régionales et internationales.Les ministres ont exprimé leur soutien et estimé que les thèmes et orientations prioritaires déposés par le Vietnam pour l' ASEAN 2020 sont adaptés à l'objectif de construction de la Communauté de l'ASEAN. La coopération de l’ASEAN 2020 se concentrera sur le renforcement de la solidarité et de l'unité du bloc, entre autres. Les ministres sont également convenus de renforcer la coopération pour la protection de l'environnement, la paix, la sécurité et l'égalité des sexes.Les représentants des pays ont approuvé la proposition du Vietnam sur le plan d’action de l’ASEAN cette année, selon laquelle le bloc réalisera un certain nombre d’initiatives.S'agissant des relations extérieures, ils ont souligné l'importance d'élargir et d'approfondir encore les liens extérieurs avec l'ASEAN. Le sommet commémoratif ASEAN - Nouvelle-Zélande se tiendra le 9 avril juste après le 36e sommet ASEAN qui se tiendra à Da Nang. Les ministres des Affaires étrangères ont convenu de proposer aux hauts dirigeants de l'ASEAN d'accepter l'invitation du président américain à un sommet spécial pour marquer le cinquième anniversaire du partenariat stratégique ASEAN - États-Unis qui se tiendra aux États-Unis en mars, et ont accepté la proposition du Vietnam concernant l'envoi du Secrétaire général de l'ASEAN qui informera le Conseil de sécurité de l'ONU de la coopération ASEAN - ONU.Les ministres ont consacré beaucoup de temps à échanger des idées sur la situation en mer Orientale. Ils ont pris note des progrès réalisés dans les négociations sur le Code de conduite (COC) et se sont déclarés préoccupés par la remise en état des terres en mer, en particulier sur les récents événements, notamment les graves incidents qui violent la souveraineté en mer de plusieurs membres de l'ASEAN et intensifient les tensions, érodent la confiance et ne facilitent pas les négociations du COC.Les meilleurs diplomates ont réaffirmé la nécessité de renforcer la confiance, de s'abstenir et d'éviter les actions qui compliquent davantage la situation, de régler les différends par des moyens pacifiques et de prendre le droit international, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) comme base de revendications de souveraineté et de droit souverain sur les eaux. Ils ont également souligné la nécessité de mettre pleinement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale (DOC) afin de créer un environnement de confiance mutuelle.Les ministres ont affirmé que l’ASEAN continuera de soutenir les efforts visant à ramener la paix, la stabilité, la primauté de la loi et l’accélération de la réconciliation et de la concorde entre les communautés, ainsi qu’à assurer le développement durable de l’État de Rakhine au Myanmar. Ils ont convenu de continuer à soutenir et à faciliter le rapatriement et le développement durable dans ce pays.Le ministre Pham Binh Minh a remercié le soutien des pays, le décrivant comme une manifestation de la solidarité et de l'unité de l'ASEAN. Il a souligné que le Vietnam fera tout ce qu'il peut pour accomplir les tâches de la présidence de l'ASEAN 2020 et coopérer avec les pays pour une région de paix, de stabilité et de prospérité, pour une ASEAN cohérente et réactive.Dans l'après-midi du même jour, Pham Binh Minh a présidé une conférence de presse internationale pour faire connaître les résultats de la retraite AMM.-VNA