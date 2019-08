Photo : VNA

Moscou (VNA) – Dans le cadre des « International Army Games » 2019, le groupe vietnamien de blindés a terminé premier lors du premier match des demi-finales de la poule 2 de la compétition « Biathlon de chars de combat ».

Avec un temps de 2 h 39 min 34 sec, le Vietnam a dépassé l’Ouganda qui s’est classé 2e avec 3 h 02 min 35 sec, suivis par le Myanmar et le Tadjikistan.

Le deuxième match des demi-finales de la poule 2 est prévu le 13 août, avec la participation de l’Ouzbékistan, le Laos, Cuba et le Koweït. Il faut attendre les résultats de ce 2e match pour savoir quels groupes seront qualifiés pour la finale.

Les « International Army Games » (Jeux militaires internationaux) 2019 ont été inaugurés le 3 août à Patriot Park, en banlieue de Moscou, en Russie.

La délégation vietnamienne est composée de 127 cadres et militaires qui se mesurent dans huit disciplines, dont biathlon de chars de combat, artillerie, route de sécurité et médecine militaire. Les épreuves sont organisées dans des terrains d’entraînement militaires en Russie, en Chine, en Biélorussie et en Ouzbékistan.

Organisés pour la première fois en 2015, les « Army Games » se sont développés rapidement. Cette année, l’événement voit la participation de plus de 5.000 personnes de 39 pays et les compétitions ont lieu dans 10 pays différents : la Russie, l'Azerbaïdjan, l’Arménie, la Biélorussie, l’Iran, l’Inde, la Chine, le Kazakhstan, la Mongolie et l’Ouzbékistan.

Dans une lettre adressée à l’édition 2019, le président russe Vladimir Poutine a affirmé que les « Army Games » contribuaient considérablement au développement de la coopération internationale et des relations de partenariat afin de garantir la sécurité des nations, de la région Asie-Europe et du monde.

La participation de militaires vietnamiens aux « Army Games » 2019 est un événement important dans le cadre des Années croisées Vietnam-Russie (2019-2020), marquant le 25e anniversaire de la signature du Traité sur les principes de l’amitié entre les deux pays en 2019 et le 70e de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2020.-VNA