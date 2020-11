Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung, chef du Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles, a demandé lundi 2 novembre de bien appréhender et de mettre en œuvre la devise des quatre choses à faire sur place pour faire face au typhon Goni.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (debout) lors de la réunion sur la prévention et la lutte contre le typhon Goni. Photo : VNA

Il faut toujours posséder et mettre à exécution avec efficacité la devise qui consiste à exercer la direction sur place ; d’organiser les forces sur place ; d’assurer les valeurs matérielles et les finances sur place ; et de fournir la logistique sur place, selon le dirigeant.Le typhon Goni est entré lundi matin 2 novembre en Mer Orientale, devenant le 10e qui frappe le Vietnam cette année et se baissant son niveau après son passage aux Philippines où il a fait au moins 16 morts et endommagé des dizaines de milliers de maisons.Les vents et les pluies torrentielles ont arraché des toits et des lignes électriques et provoqué des glissements de terrain. La tempête, orientée sur une trajectoire ouest, a perdu en intensité quand elle a frôlé l’agglomération de Manille, avant de se diriger vers la Mer Orientale.Dans deux jours suivants, la tempête tropicale devra se déplacer vers l’ouest, à toujours 15 - 20 km/h. À 04h00 du 4 novembre, elle sera à environ 310 km de la province de Quang Nam, 240 km de Quang Ngai et Binh Dinh, 260 km de Phu Yên, avec des pointes de 90 km/h.Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a demandé aux localités concernées de rappeler dans les ports les bateaux, d’évacuer les zones à risque et d’assurer la sécurité des lacs de barrage et des digues, de faire face proactivement au typhon tout en continuant à régler les conséquences du typhon Molave.En octobre, le Centre du Vietnam a subi quatre tempêtes et une dépression tropicale. Les pluies, inondations, glissements de terrain après ces tempêtes ont fait au moins 159 morts et 71 disparus, détruire de nombreuses ouvrages publics, des maisons, des routes… - VNA