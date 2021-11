Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Après de nombreux mois de suspension de l'accueil de travailleurs vietnamiens, le Japon et Taïwan (Chine) vont de nouveau les recevoir.

Selon le Conseil de gestion de la main-d’œuvre vietnamienne à Taipei, Taïwan (Chine) a déclaré accueillir des travailleurs étrangers en novembre 2021, à condition que les pays concernés remplissent les conditions de prévention de l'épidémie recommandées par Taïwan (Chine).



Ainsi, après de nombreux mois de suspension de l'accueil de travailleurs vietnamiens, le Japon et Taïwan (Chine) vont de nouveau les recevoir. Ce sont les deux marchés clés qui accueillent le plus de main-d'œuvre du Vietnam depuis de nombreuses années consécutives.



Taïwan (Chine) devrait appliquer un système de notation pour évaluer la priorité des travailleurs étrangers entrant dans le pays en fonction de l'état de la vaccination contre le COVID-19, de la situation épidémique dans le pays fournisseur de main-d'œuvre et les conditions de prévention épidémique des employeurs taïwanais après l'entrée de travailleurs dans le pays.



Auparavant, le ministère japonais des Affaires étrangères avait officiellement annoncé l'assouplissement des conditions de l'entrée pour un certain nombre de personnels prioritaires dans la politique de relance économique du gouvernement, notamment les stagiaires et travailleurs vietnamiens./.-CPV/VNA