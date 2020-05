Hanoi (VNA) – L’ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, Park Noh Wan, a indiqué voir une perspective radieuse de développement dans les relations entre son pays et le Vietnam, après l’épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19).

L’ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, Park Noh Wan. Photo : VNA

Les deux pays ont bien géré le COVID-19 grâce à leurs capacités respectives de prévention et de contrôle de la maladie et aux efforts de leurs populations, qui sont évalués comme un modèle pour d’autres pays du monde, a-t-il fait valoir dans un récent article.



La situation du COVID-19 en République de Corée et au Vietnam se stabilise progressivement et le fait que les deux pays sont considérés comme parmi les plus réussis au monde en matière de prévention et de contrôle du COVID-19 représente une grande fierté, a-t-il poursuivi.



Le diplomate a estimé que le moment est venu pour les gens de reprendre leur vie quotidienne et que le rétablissement des activités normales dans les relations bilatérales est également extrêmement urgent.

En particulier, ces derniers temps, le Vietnam a été un partenaire clé du gouvernement sud-coréen dans sa nouvelle politique Sud.

Compte tenu des échanges actifs bilatéraux dans divers domaines tels que l’économie et le tourisme, il est évident que les deux pays devraient chercher des plans de normalisation de leurs échanges humaines pour faire face à la période post-COVID-19, a-t-il déclaré.

En réalité, les gouvernements des deux pays ont une vision commune de la normalisation des échanges humains, a indiqué l’ambassadeur Park Noh Wan.

Le gouvernement vietnamien a autorisé le personnel nécessaire des grandes sociétés telles que Samsung, LG ainsi que des petites et moyennes entreprises sud-coréennes à entrer au Vietnam pour assurer le maintien de leurs activités.

En outre, le gouvernement vietnamien échange également de nombreuses options avec l’ambassade de la République de Corée pour développer un cadre de normalisation des échanges entre les deux pays, a-t-il fait savoir.

Un proverbe vietnamien dit qu’"Après la pluie, le beau temps". Je suis fermememt convaincu qu’après la pluie appelée "COVID-19", les relations entre la République de Corée et le Vietnam rayonneront plus que jamais, a-t-il conclu. – VNA

"