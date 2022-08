Une zone touristique de la ville de Phan Thiêt, dans la province de Binh Thuân (Centre).Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Après 30 ans de développement et d’intégration, l'industrie touristique de Binh Thuân a affirmé sa propre marque et continue de poursuivre sa dynamique de croissance. C’est non seulement un point lumineux sur la carte touristique du Vietnam, mais plus encore, une destination balnéaire très connue à l’international.



La nature a offert à la province de Binh Thuân de beaux paysages naturels sur 192 km de côtes ainsi que de nombreuses îles sauvages, avec une superficie maritime de 52.000 km². Profitant de ses atouts, Binh Thuân a désormais sa propre devise touristique "Mer bleue - Sable blanc - Soleil doré".



Construction d’une marque touristique



En 1992, la province de Binh Thuân a commencé à accélérer son plan de développement économique, à travers son industrie touristique naissante. L'éclipse solaire totale du 24 octobre 1995 a attiré des centaines de milliers de personnes entre Mui Né - Phan Thiêt et Binh Thuân pour admirer ce phénomène naturel étonnant, y compris de nombreux entrepreneurs vietnamiens et étrangers qui recherchaient des opportunités d'investissement. À partir de ce là, Mui Né - Phan Thiêt - Binh Thuân sont rapidement devenus des destinations attrayantes pour les touristes et les investisseurs nationaux et étrangers. Les ressources touristiques ont explosé et ont marqué l'essor impressionnant du tourisme de Binh Thuân.



Étant une province côtière méridionale du Centre, Binh Thuân jouit d’une position favorable en tant que passerelle pour les échanges économiques, culturels et sociaux avec les provinces du Sud-Est, celles du Centre-Sud et les hauts plateaux du Centre. C’est aussi un point de connexion avec de grands centres touristiques du Sud (Nha Trang, Dà Lat, Hô Chi Minh-Ville, Bà Ria - Vung Tàu)... sans compter ses 192 km de côtes avec de nombreuses plages et paysages magnifiques. Binh Thuân possède de nombreux sites culturels et historiques importants ainsi que de nombreux festivals culturels traditionnels uniques.



L'île de Phu Quy, dite "perle au milieu de la mer" est à 56 miles marins de la côte. Elle possède une beauté sauvage unique qui attire de nombreux investisseurs. Cette île a une végétation diversifiée, un climat frais, elle est entourée d’une eau bleue transparente, et d’un récif corallien. Phu Quy possède de nombreuses plages immaculées telles que la baie de Triêu Duong, la plage de Doi Dua, celle de Ganh Hang ou l'île Cù Lao Câu, à environ 8 km du continent dans le district de Tuy Phong. C’est également un lieu très sauvage et diversifié où se rerouvent de nombreux touristes vietnamiens et étrangers.



Bùi Thê Nhân, directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de Binh Thuân, a déclaré qu'au cours des années passées, l'industrie touristique de cette localité a fait de grands efforts pour construire sa propre marque de tourisme maritime associée à l'organisation d'événements internationaux, telles que : Miss Earth 2010, la Coupe du monde PWA de planche à voile de Mui Ne - Vietnam, le premier Festival international de montgolfières du Vietnam - Binh Thuân 2012 ou encore la finale de Miss Océan 2014. Ces événements ont eu de gros succès contribuant à promouvoir efficacement l'image du tourisme de Binh Thuan auprès du grand public.



Selon les statistiques, jusqu’en juillet 2022, la localité compte 382 projets d'investissement dans le secteur touristique, dont 188 projets mis en oeuvre, avec un capital total de 70.000 milliards de dôngs, sur une superficie totale d’environ 6.300 hectares. La province de Binh Thuân compte actuellement 600 établissements d'hébergement fonctionnant avec un total de 17.500 chambres. En outre, la province de Binh Thuân possède également 550 appartements et 315 villas à louer répondant à la demande touristique. Actuellement, environ 25.000 personnes travaillent dans l'industrie du tourisme, dont environ 70% sont bien formés.



Le tourisme de Binh Thuân a eu des résultats positifs tant en quantité qu'en qualité, affirmant progressivement son rôle et sa position au sein de l'économie provinciale. Cette localité a accueilli en 2019 environ 6,4 millions de visiteurs, soit 512 fois plus qu'en 1992, et une augmentation moyenne de 26% par an, dont 774 000 visiteurs étrangers. Les recettes touristiques ont aussi eu une bonne croissance en 2019, avec environ 15.200 milliards de dôngs, soit 2.500 fois plus qu'en 1992. La durée de séjour des clients est de plus en plus longue, et le taux de retour des visiteurs est plus élevé.



Exploitation efficace des atouts du tourisme maritime



Profitant du long littoral avec de nombreux paysages magnifiques, le tourisme de Binh Thuan affirme sa position sur la carte du tourisme national et mondial. Binh Thuân a inscrit son nom dans la liste des 10 importantes provinces touristiques du Vietnam et Mui Ne est devenue l'une des 6 zones touristiques nationales du pays.

Vue magnifique de la plage de Mui Ne. Photo : CVN







Nguyên Minh, vice-président du comité populaire provincial de Binh Thuân, a déclaré que cette localité est désormais devenue une destination touristique clé du pays avec divers types de tourisme balnéaire, comme le tourisme associé aux sports nautiques, ou encore le tourisme religieux. Le développement du tourisme a apporté une contribution importante à la croissance économique et au développement social de Binh Thuân. Son Produit intérieur brut régional (PIBR) touristique en 2017 occupait 8,82% de l’économie de cette localité, 9,44% en 2018, et 9,97% en 2019. Le secteur a également contribué efficacement à créer des emplois et des revenus stables pour des dizaines de milliers de travailleurs de la localité, notamment ceux dans les zones rurales et dans les zones côtières. D'autre part, le développement touristique a contribué à préserver et à promouvoir les vestiges historiques, culturels ainsi que les ressources naturelles de la province.



De nombreuses agences de voyages ont estimé que peu de provinces et villes du pays possèdent un aussi long et beau littoral que Binh Thuan. En outre, ses célèbres destinations côtières sont presque également réparties dans des localités telles que : Mui Ne - Hon Rom (ville de Phan Thiêt), plage de Kê Gà (district de Hàm Thuân Nam), plage rocheuse aux 7 couleurs qui est reconnue par le Centre du livre des records du Vietnam comme "La plage rocheuse ayant diverses formes et couleurs au Vietnam" (district de Tuy Phong). Ce sont des destinations très attrayantes avec de nombreux produits touristiques associés à la mer pour les visiteurs vietnamiens et étrangers.



Le tourisme de Binh Thuân, et en particulier la zone touristique de Mui Né dans la ville de Phan Thiêt a été reconnue comme une zone touristique nationale par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, est devenu une marque touristique internationale. Beaucoup de magazines étrangers professionnels du tourisme ont élus et reconnus Binh Thuân comme l'une des destinations idéales pour les touristes. Ces dernières années, la plage de Mui Né a également accueilli de nombreuses compétitions de planche à voile et de kitesurf attirant de nombreux sportifs professionnels et amateurs venus de nombreux pays.



Selon le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme de Binh Thuan, cette localité travaille activement sur un projet de construction d'un centre national de tourisme et de sports marins, avec l’objectif d'orienter le développement du tourisme marin et l'investissement dans les ouvrages sportifs vers l’organisation d’événements internationaux. En conséquence, la localité a renforcé ses appels à investissements pour le développement efficace et durable du tourisme et des sports nautiques. En même temps, Binh Thuân se concentre également sur le développement de produits touristiques et sportifs marins typiques le long du littoral du district de Tuy Phong dans la ville de La Gi. La zone touristique nationale de Mui Ne et d’autres dans la région sont au cœur des projets d’investissement et de développement.



Avec son développement durable, le rôle et la position du tourisme dans la structure économique de Binh Thuân ont été de plus en plus renforcés, devenant un secteur économique de pointe et un pilier du développement socio-économique. Cela a contribué considérablement à l'exploitation efficace des ressources en terre et en main-d'œuvre, favorisant le développement socio-économique de la localité. - CVN/VNA