Le parc national de Nui Chua (Ninh Thuan) possède un écosystème très riche et diversifié. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Van Thanh vient d'approuver le projet « Inventaire, observation, rapport et élaboraton d'une base de données nationale sur la biodiversité jusqu'en 2030, une vision 2050 ».

Le projet qui est mis en œuvre à l'échelle nationale, se concentre sur les zones prioritaires : les réserves naturelles, les couloirs de biodiversiré, les établissements de conservation de la biodiversité et les zones de biodiversité.

L'objectif du projet vise à recenser, inventorier, observer, établir et metre en service la base de données nationale sur la biodiversité afin d'évaluer la situation actuelle, la valeur et l'évolution de la biodiversité au service de la direction du gouvernement selon la demande de la transformation numérique, d'améliorer l'efficacité de la gestion de la biodiversité des ministères, des branches et des localités, et les activités de développement socio-économique des organisations et des entreprises.

Le projet promeut aussi des études scientifiques, de la coopération internationale, de la mobilisation des ressources, la réalisation des programmes et projets prioritaires sur l'enquête, l'inventaire, l'observation et le rapport, l'élaboration d'une base de données sur la biodiversité et la mise à jour des informations et des données.- VNA