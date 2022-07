La première session du Comité mixte économique entre le Vietnam et le Canada. Photo: VNA



Vancouver (VNA) - La première session du Comité mixte économique entre le Vietnam et le Canada s’est déroulée le 6 juillet à Vancouver, en vue d’approfondir le partenariat intégral entre les deux pays, et de porter les relations économiques bilatérales à une nouvelle hauteur.

Cette session a été coprésidée par le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Dô Thang Hai, et le vice-ministre canadien du Commerce international, David Morrison.

Dô Thang Hai a estimé que les efforts des deux parties seront plus significatifs, pour célébrer le 5e anniversaire du partenariat intégral (2017-2022) et préparer au 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (1973-2023).

Partageant le même point de vue que le ministre vietnamien, David Morrison a précisé que cette première session avait ouvert un nouveau chapitre dans les relations de coopération économique bilatérale.

Il a souligné que le Canada attachait une grande importance au Vietnam - un partenaire de longue date de son pays. Depuis 2015, le Vietnam maintient sa position de plus grand partenaire commercial du Canada au sein de l'ASEAN. Les relations commerciales bilatérales ont continué de se développer pendant la pandémie de Covid-19, la valeur du commerce bilatéral atteignant un record de 10,5 milliards de dollars canadiens en 2021.

David Morrison a affirmé que la création du Comité mixte économique démontrait la volonté d'Ottawa de renforcer et de diversifier les liens économiques avec des partenaires clés de l'Indo-Pacifique. Le Canada souhaite approfondir ses relations économiques avec le Vietnam par le biais de ce nouveau mécanisme, conformément à l'engagement d'Ottawa de renforcer la présence du Canada dans l'Indo-Pacifique et à la vision commune de deux pays dans cette région, le centre étant l'ASEAN.

Les deux parties ont discuté des défis et des opportunités pour le commerce et l'investissement bilatéraux, dans le contexte où le monde est confronté à de nombreuses incertitudes économiques et politiques, ainsi que de la tendance au déplacement des chaînes d'approvisionnement mondiales, de la stratégie de diversification des marchés et de la reprise économique post-pandémique.

Les deux parties ont souligné la nécessité de continuer à promouvoir la coopération bilatérale en matière de commerce et d'investissement dans les temps à venir.

Le Vietnam et le Canada ont convenu de déployer des efforts conjoints pour diversifier et renforcer le commerce en facilitant l'exportation de biens et de services et en promouvant les flux d'investissement entre les deux parties.

Considérant la nécessité de promouvoir le développement des relations économiques entre les deux pays dans le contexte actuel, les deux parties ont convenu de tenir la deuxième réunion en 2023 au Vietnam.

Les délégués vietnamiens et canadiens à la première session du Comité mixte économique entre le Vietnam et le Canada. Photo: VNA



Avant la session, le vice-ministre Dô Thang Hai a rencontré la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, Mme Mary Ng.

Dans le cadre des activités du Comité mixte économique entre le Vietnam et le Canada, le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et le ministère canadien des Affaires mondiales du Canada ont organisé le 6 juillet le Forum des affaires Vietnam - Canada à Vancouver.

Dans son discours, Dô Thang Hai a déclaré que les deux pays ont entretenu et entretiennent de meilleures relations politiques et économiques jamais vues. Il s’est déclaré convaincu que le Vietnam serait un pont solide pour que le Canada puisse mettre en œuvre avec succès sa stratégie de diversification commerciale dans la région de l'Asie-Pacifique, estimant que le Canada était un pont pour le Vietnam de développer le commerce avec des partenaires en Amérique du Nord et en Amérique.

De son côté, David Morrison a affirmé que l'amitié de longue date avec le Vietnam était la clé pour l'engagement du Canada envers des partenariats solides, constructifs et diversifiés dans la diplomatie, l'économie, la sécurité et le développement durable dans la région indo-pacifique.

Il s’est déclaré convaincu qu'avec les efforts actuels pour renforcer les activités de promotion du commerce et des investissements des deux pays, les entreprises et les travailleurs du Canada et du Vietnam bénéficieraient mieux de la nouvelle chaîne d'approvisionnement et de la diversification des marchés. -VNA