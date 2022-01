Le président de l'AN du Vietnam Vuong Dinh Hue reçoit Márta Mátrai, première vice-présidente de l'Assemblée nationale hongrois. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Une délégation de l'Assemblée nationale hongroise conduite par Márta Mátrai, première vice-présidente de l'Assemblée nationale, a effectué une visite de travail au Vietnam.

Elle a rencontré le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Vo Van Thuong, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et le vice-président permanent de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man.

En particulier, la visite montre le respect des deux parties pour le fait que l'Assemblée nationale hongroise est le premier parlement l'Union européenne (UE) à ratifier l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).

Lors des rencontres, les deux parties ont échangé des informations sur la situation socio-économique de chaque pays, des expériences en matière de prévention et de contrôle de la pandémie de COVID-19, des mesures de soutien et de coopération dans ce domaine, des activités de l'Assemblée nationale dans le contexte de la pandémie de COVID-19, de la coopération entre les deux pays dans divers domaines, et aussi des mesures visant à promouvoir les relations économiques et commerciales bilatérales.

Les dirigeants vietnamiens ont remercié la Hongrie pour son attention et son aide au Vietnam dans la prévention et le contrôle du COVID-19 ; son soutient active à la signature et à la ratification de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et pour avoir devenu le premier État membre de l'UE à ratifier l’EVIPA.

Les dirigeants vietnamiens ont souligné que l'Assemblée nationale vietnamienne superviserait la mise en œuvre d'un paquet de crédit préférentiel d'une valeur de 500 millions d'euros accordé par la Hongrie pour les projets d'aide au développement au Vietnam, exprimant leur soutien à la création du Centre culturel hongrois au pays.



Márta Mátrai a souligné que le Vietnam était un partenaire commercial important et que la Hongrie souhaitait promouvoir les projets et accords signés par le Premier ministre Viktor Orban, lors de sa visite au Vietnam en 2017.

Elle a exprimé sa joie devant le fait que la construction de l'Hôpital d'oncologie de la ville de Can Tho, soutenue par le gouvernement hongrois avec des prêts d'aide publique au développement, devrait être achevé en 2022. Elle a souhaité que le Centre culturel hongrois au Vietnam soit bientôt inauguré à Hanoï afin que la Hongrie puisse partager ses réalisations scientifiques, culturelles et artistiques au peuple vietnamien. -VNA