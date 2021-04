L'ASEAN et la Russie approfondissent leur partenariat stratégique. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – L'année 2021 marque le 30e anniversaire de l'établissement des relations bilatérales et le 25e anniversaire du partenariat de dialogue ASEAN-Russie (1996-2021).

Il s’agit d’un moment important pour les deux parties d'évaluer les réalisations et définir ses objectifs de coopération dans la nouvelle période, en particulier dans le contexte où leurs relations ont été reclassées au niveau d'un partenariat stratégique en novembre 2018.

Lors de la 19e réunion du Comité mixte de coopération ASEAN - Russie, tenue en ligne le 30 mars dernier, les pays membres de l'ASEAN ont hautement estimé la coopération active entre les deux parties ces derniers temps, contribuant à aider l'ASEAN à édifier sa communauté et à raccourcir les écarts de développement.

La partie russe a affirmé que l'ASEAN était l'une des principales priorités de sa politique extérieure. Elle s'est engagée à soutenir le bloc dans l’édification de sa communauté et le renforcement de son rôle central dans la structure régionale.

Dans le contexte où l'épidémie de Covid-19 évolue encore de manière complexe, les deux parties se sont également engagées à promouvoir des efforts conjoints pour surmonter les effets négatifs de cette crise sanitaire et restaurer une économie stable.

Les deux parties ont convenu de continuer d’approfondir le partenariat stratégique ASEAN – Russie concentré sur la politique, la sécurité, la gestion des catastrophes naturelles, les technologies et l’innovation, le tourisme, la prévention et la lutte contre les maladies infectieuses.

À l'heure actuelle, la Russie renforce également sa coordination avec les 10 pays de l'ASEAN lors de grands forums internationaux, dont l’ONU, sur les questions internationales et régionales urgentes comme le contrôle des armements, la non-prolifération des armes de destruction massive, la lutte contre le trafic de drogue et la criminalité transnationale.

Les organes compétents russes aident les agences de sécurité et de protection de la loi de l'ASEAN à former le personnel et à organiser des cours de formation professionnelle pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme.

Dans le contexte marquant le 30e anniversaire de l'établissement des relations bilatérales et le 25e du partenariat de dialogue ASEAN-Russie (1996-2021), les deux parties souhaitent continuer d'approfondir leur partenariat stratégique, ce pour surmonter ensemble les difficultés de l'épidémie, relancer et développer leurs économies. -VNA