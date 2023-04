Le Groupe parlementaire d'amitié Vietnam-Argentine voit le jour. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Vuong Dinh Hue effectuera sa visite officielle en Argentine, sur invitation de la présidente de la Chambre des députés d'Argentine, Cecilia Moreau.

La visite officielle du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a eu lieu à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Argentine (2023), qui devrait renforcer l'amitié et la solidarité traditionnelles entre le Vietnam et l'Argentine, les pays d'Amérique latine en général. Elle entend également promouvoir la possibilité d'entamer des négociations sur l'accord de libre-échange Vietnam - MERCOSUR.

Le 25 octobre 1973, les deux pays ont établi des relations diplomatiques. Ces 50 dernières années, l'amitié et la coopération entre les deux pays se sont continuellement consolidées et bien développées. Le Vietnam considère l'Argentine comme l'un de ses principaux partenaires en Amérique latine.

Sur la base des relations d'amitié traditionnelles du passé, la visite en Argentine du président de l'AN Vuong Dinh Hue devrait approfondir la coopération parlementaire entre les deux pays.

Lors d'une rencontre avec la presse, le président de la Commission des relations extérieures de l'AN, Vu Hai Ha, a annoncé que dans le cadre de la visite, les deux parties discuteraient des mesures visant à promouvoir le partenariat intégral, en particulier dans les domaines où l'Argentine possédait des atouts tels que l’agriculture, l’industrie pour la production agricole, les énergies renouvelables.

Avec la coopération parlementaire, on s'attend à ce que les deux parties signent un accord de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et la Chambre des députés d'Argentine pour approfondir les relations entre les deux organes législatifs, contribuant ainsi au partenariat intégral entre les deux pays.

Au cours de la visite, le président de l'AN Vuong Dinh Huê devrait prononcer un discours de politique au ministère argentin des Affaires étrangères. Le discours se portera sur la politique étrangère générale du Vietnam, la politique du Vietnam envers l'Argentine et le renforcement des liens avec l'Amérique latine.

De son côté, l'ambassadeur d'Argentine au Vietnam, Luis Pablo Maria Beltramino, a affirmé que la partie argentine attendait avec impatience la visite du président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue en Argentine et la considérait comme une étape importante pour resserrer les liens diplomatiques entre les deux pays. -VNA