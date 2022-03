La filière macadamia vise 2,5 milliards de dollars d'exportation d'ici 2050. Photo: baodantoc.vn

Hanoï (VNA) - La valeur d'exportation de noix de macadamia (fruit du noyer du Queensland) atteindra 400 millions de dollars en 2030, et 2,5 milliards de dollars en 2050.

Il s’agit de l’un des contenus principaux inscrits dans le projet de développement durable de cette filière pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050, approuvé le 15 mars par le gouvernement.

L'objectif est de faire de la macadamia une industrie de production efficace et durable, contribuant à la mise en œuvre de la Stratégie de développement agricole et rural durable au cours de la période 2021 - 2030, avec une vision à l'horizon 2050, au service du développement socio-économique, de la protection de l’environnement et de la garantie de la défense et de la sécurité nationales.



Selon ce projet, la superficie totale des cultures dans tout le pays atteindra 130.000-150.000 ha d'ici 2030, avec une grande partie dans les provinces du Nord-Ouest (notamment les provinces de Diên Biên et Lai Châu), les Hauts Plateaux du Centre (Lâm Dông, Dak Nông, Kon Tum) et quelques localités ayant des conditions pédoclimatiques adaptées. Une superficie totale de 250.000 ha est prévue en 2050. -VNA