Photo d'illustration: ictnews.vietnamnet.vn



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a signé la Décision n°2269/QD-TTg approuvant le Programme de fourniture de services publics de télécommunications jusqu'en 2025.



Le Programme vise à s'assurer que 100 % des plateformes maritimes, des districts et communes insulaires disposeront de services de télécommunications universels.



En outre, 100% des villages et hameaux ayant déjà accès à l'électricité dans les zones reculées, les zones frontalières, les îles et les communes aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles, ainsi que les zones où les entreprises ne sont pas en mesure de faire des affaires efficacement, bénéficieront de services de télécommunications mobiles terrestres.