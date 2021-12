Le Vietnam figure dans le groupe C avec la Thaïlande et Singapour, lors du championnat d’Asie du Sud-Est des mois de 23 ans (U23) 2022 prévu du 14 au 26 février 2022 au Cambodge.

Un séminaire scientifique international intitulé "Rôle de la culture et de l'homme dans l'oeuvre de renouveau et développement au Vietnam et au Laos" a eu lieu en présentiel et en ligne le 27 décembre.