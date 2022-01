Chaîne de production des produits du textile et de l'habillement. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh vient de signer la décision No01/QĐ-TTg approuvant le plan de mise en œuvre du Partenariat régional économique global (RCEP).

Concrètement, les ministères, les organes de rang ministériel, les agences gouvernementales, les Comités populaires des villes et provinces de ressort central promeuvent la propagande et informent les entreprises, les associations des secteurs et métiers, etc. du RCEP et des documents juridiques modifiés, complétés ou abolis sur la mise en œuvre de cet accord.

Ils doivent accélérer la fourniture des informations, des prévisions sur les marchés d'import-export, aidant les entreprises vietnamiennes à saisir en temps opportun des informations et des exigences en matière de technique, de réglementations sur la gestion d'import-export des marchandises des pays membres du RCEP.

Les ministères, secteurs et localités élaborent des programmes de soutien, améliorent la compétitivité des entreprises, notamment les MPME (micros, petites et moyennes entreprises), les coopératives, les ménages producteurs agricoles, pour répondre aux engagements internationaux.

En outre, il faut se concentrer sur la restructuration du secteur agricole, la transformation numérique, l'application des sciences, des technologies, des modèles de production avancés dans le sens de l'amélioration de la qualité des produits, de la protection de l'environnement, de la traçabilité, du respect des normes nationales et internationales.

Par ailleurs, il est nécessaire d'informer la communauté d'entreprises des pays sur les opportunités et avantages du climat d'investissement du Vietnam, de perfectionner les mécanismes d'attrait des investissements étranger dans les projets clés.

La 8e Conférence des Ministres de l’Économie du RCEP. Photo: VNA



L'accord de partenariat économique régional global (RCEP) qui est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2022, contribuera à établir le marché des exportations stables et à long terme pour le Vietnam et des pays l'ASEAN.

Signé en novembre 2020, cet accord de libre-échange présente environ 30% du PIB mondial et de la population mondiale, salué comme une étape importante vers une intégration régionale plus approfondie et un nouvel élan mondial pour le libre-échange et le multilatéralisme dans une époque de multiples incertitudes mondiales.

Le RCEP est actuellement le plus grand accord de libre-échange au monde, reliant l'ASEAN et les principales économies du monde telles que la Chine, la République de Corée, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. -VNA