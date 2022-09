Hanoi (VNA) - Le Vietnam s’efforce de prévenir, réduire et éliminer la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) et de lever le "carton jaune" de la Commission européenne sur les exportations de produits de la mer vietnamiens, selon le plan de prévention et de contrôle de la pêche INN d'ici 2025, récemment ratifié.

Photo : VNA

Le plan vise également à surveiller les activités de pêche, à protéger les ressources et les écosystèmes marins et à développer la pêche vietnamienne vers plus de durabilité, de responsabilité et d'intégration internationale, en contribuant à améliorer la vie des gens, à assurer la sécurité et la défense et à protéger la souveraineté du pays.

En conséquence, tous les navires de pêche d'une longueur de 15 mètres ou plus doivent installer un équipement de surveillance de croisière et tous les produits aquatiques doivent être inspectés et supervisés tout au long du processus de chargement et de déchargement dans les ports. Tous les produits de la pêche provenant des navires de pêche étrangers arrivant dans les ports vietnamiens seront inspectés et supervisés conformément aux réglementations de l'Accord sur les mesures du ressort de l'État du port (PSMA).

Photo : VNA

Les 8 groupes de mesures pour mettre en œuvre le projet comprennent les communications sur la prévention et le contrôle de la pêche INN ; le perfectionnement du cadre juridique, des mécanismes et des politiques, l’investissement dans la mise à niveau des infrastructures de pêche et la consolidation de l'appareil organisationnel ; le renforcement de la capacité des ports de pêche, l'amélioration de la capacité et de l'efficacité de la patrouille, de l'inspection et du contrôle en mer des forces de surveillance des pêches et des autres forces fonctionnelles concernées ; la surveillance, l'inspection et le contrôle des activités des navires de pêche ; la promotion de l'application de la loi, la gestion des activités de pêche INN, la traçabilité de l'origine des produits aquatiques; l'application des traités et accords internationaux; le renforcement de la coopération internationale

En octobre 2017, la Commission européenne a émis un avertissement sous forme d'un "carton jaune" à l'encontre des produits de la mer vietnamiens exportés vers l'UE car les navires de pêche vietnamiens sont accusés de violer la réglementation sur la pêche INN.- VNA