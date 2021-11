Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a signé la Décision 1909/QD-TTg du 12/11/2021 approuvant la Stratégie de développement culturel à l'horizon 2030.

Photo d'illustration : Baodantoc.vn





L'objectif de cette stratégie est de construire et de développer une culture et un peuple vietnamiens complets, conformes aux tendances de l'époque, aux exigences de la 4e Révolution industrielle et aux grands impacts sur l'économie, la société et la population des catastrophes naturelles, des épidémies, de la crise...

La stratégie vise à construire un environnement culturel sain dans tous les domaines de la vie sociale, à améliorer la vie spirituelle des gens, à réduire progressivement les écarts en termes de réjouissances culturelles entre les zones urbaines et rurales, entre les régions, et les personnes vulnérables et à se concentrer sur le développement de la culture dans les régions de minorités ethniques.

Photo : VNA

En même temps, la stratégie vise à perfectionner le mécanisme du marché dans le domaine culturel en association avec l'économie de marché vers le socialisme, à donner la priorité au développement d'un certain nombre de secteurs culturels potentiel, à disposer d'un mécanisme révolutionnaire pour attirer et utiliser les talents, à mobiliser des ressources pour développer la culture et les personnes.

D'ici 2030, au moins 75 % des habitants des zones reculées, frontalières et insulaires, et 80 % des communes des zones montagneuses et des ethnies minoritaires participeront à des activités culturelles, écouteront et regarderont les chaînes de radio-télévision nationales et locales.

Chaque année, 10 à 15 ouvrages de recherche de critique littéraire et artistique de qualité seront publiés. Les revenus du secteur culturel contribueront à 7% du PIB…

Pour atteindre ces objectifs, la stratégie définit des tâches et des solutions telles que : promotion de la communication sur le développement culturel, perfectionnement des institutions, des politiques et des cadres juridiques, construction d’un environnement culturel sain pour le développement socio- économique et l'intégration internationale, l’amélioration de la qualité et l'efficacité des activités culturelles, protection et promotion du patrimoine culturel national, perfectionnement du mécanisme du marché dans le domaine de la culture, priorité au développement d'un certain nombre d'industries culturelles.

En outre, la stratégie mentionne des percées dans le développement des ressources humaines dans la culture et les arts, la promotion de la recherche scientifique, de la technologie et de la transformation numérique dans le secteur culturel… - VNA