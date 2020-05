La grande vie et carrière du Président Ho Chi Minh est une source d'inspiration infinie dans la littérature et les arts. Photo: CPV



Hanoï (VNA) - La grande vie et carrière du Président Ho Chi Minh est une source d'inspiration infinie dans la littérature et les arts.Depuis plus de 60 ans, les livres sur le leader national bien-aimé ont toujours occupé une place très importante dans les publications de la maison d'édition Kim Dong, particulièrement celles destinées aux enfants.A l’occasion du 130e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai), la maison d'édition Kim Dong a présenté «Apprendre de l’Oncle Ho tout au long de la vie».Ce nouvel ouvrage présente seize histoires de l’Oncle Ho à travers des notes du journaliste Kieu Mai Son, avec de nouvelles découvertes et vues.Cet ouvrage amènera les lecteurs à Cao Bang (au Nord-Ouest) où le Père de la nation est revenu au pays après des années d’activités à l’étranger, à travers les mots de Hoang Thi Dao - vieille dame de l’ethnie Tày, dans le district de Ha Quang de la province de Cao Bang.A travers des mots du colonel Nguyên Xuân Luong, les lecteurs pourront ressentir l'atmosphère solennelle de la cérémonie où le Président Ho Chi Minh lut la Déclaration d'indépendance (2 septembre 1945), sympathiser avec un jeune Hanoïen respectueux de l'Oncle Ho, pour sa vie consacrée à la révolution, à la protection de la capitale et à la construction du pays.Dans ce livre, les lecteurs admireront également le talent de sensibilisation de l'Oncle Ho qui appela de grands intellectuels de l'étranger à retourner au pays et à servir la Patrie, en les faisant "l’aimer, l’admirer, le suivre».En plus de donner de nombreuses émotions sincères aux lecteurs, les seize histoires encourageront également les jeunes à faire des efforts et à s’unir dans l’œuvre d’édification, de défense et de développement du pays.A cette occasion, la maison d’édition Kim Dong a également réédité une série de publications dont "Carnet de prison" de Ho Chi Minh - une traduction complète de l'Institut de littérature, le roman "Bup Sen Xanh" de l'écrivain Son Tung, la BD "De Lang Sen" - paroles de l'écrivain Son Tung, illustrations de l'artiste Le Lam et les recueil d'histoires "Oncle Ho bien-aimé". -CPV/VNA