Colloque sur le thème "Solutions des technologies vertes pour réduire les émissions et protéger l'environnement", le 27 octobre à Hô Chi Minh-Ville. Photo: CVN



Hanoï (VNA) - Dans le cadre du Salon Vietnam Motor Show 2022 qui se déroule à Hô Chi Minh-Ville, l'Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA) et l'Association des importateurs de voitures au Vietnam (VIVA) ont organisé le 27 octobre un colloque sur le thème "Solutions des technologies vertes pour réduire les émissions et protéger l'environnement".



Vers l'objectif de protection de l'environnement



S'exprimant à l'ouverture de l'atelier, le représentant de la VAMA, Dao Công Quyêt, a déclaré que le changement climatique est un problème mondial et qu’il nécessite une attention et des actions, pour minimiser les impacts négatifs, et ainsi réduire les dommages causés à l'environnement, particulièrement en cette période où au Vietnam, l’utilisation de la voiture est devenue très populaire, surtout dans les grandes villes.



La technologie verte permet aux voitures de profiter des sources d'énergie durables et renouvelables pour réduire les émissions de gaz qui permettra d’améliorer la qualité de vie. Pour atteindre l’objectif de "zéro émission" d’ici 2050 afin de protéger l'environnement, lutter contre la pollution de l'air, les constructeurs automobiles vietnamiens améliorent la technologie, pour limiter la consommation de carburant, tout en réduisant les émissions d’agents polluants, et rendre plus performantes les voitures électriques.



Selon le comité d'organisation, actuellement, on peut voir que chaque constructeur automobile a sa propre chaine de production et sa propre technologie pour réduire la consommation, améliorer les systèmes de filtration des particules, et rendre plus performantes les voitures électriques... Mais toutes les entreprises automobiles visent un objectif commun de "Protéger l'environnement et la santé publique".



Dans la présentation de son discours "L'industrie automobile à l'ère du développement durable", le directeur du programme de formation en ingénierie automobile de l’École de mécanique relevant l’Université polytechnique de Hanoï, le Docteur et Professeur Dàm Hoàng Phuc, a déclaré que la plupart des grandes villes du Vietnam étaient confrontées à la pollution atmosphérique. En conséquence, la concentration annuelle moyenne de PM2,5 (exposition aux poussières fines) au Vietnam est d'environ 24,7 μg/m3, soit 5 fois plus élevée que la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



Selon Dàm Hoàng Phuc, le transport est l'une des principales causes de la pollution de l'air. De plus, le nombre de véhicules automobiles routiers augmente rapidement, entraînant des émissions de plus en plus élevées. "L'électrification des véhicules est l'une des mesures les plus importantes pour réduire les émissions du secteur des transports. L'électrification des véhicules routiers peut réduire jusqu'à un tiers des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports d'ici 2030", a ajouté Dàm Hoàng Phuc.



Véhicules électriques



En plus d'analyser les tendances de développement dans le monde et au Vietnam, les experts de cet atelier ont également fourni un aperçu des aspirations, des désirs des utilisateurs de voitures.



Dans la présentation de son discours sur le thème "Croissance verte - la perspective des utilisateurs de Côc Côc", le chef de produits de la sarl de Côc Côc, Cuong Nguyên, a souligné que la plupart des chercheurs d’informations sur le navigateur sont intéressés par la protection de l'environnement avec une augmentation de 45% du volume de recherche pour le mot-clé “voiture électrique”, tandis que celui des “cyclomoteurs électriques” a doublé au cours de l'année écoulée.



Parallèlement à cela, 81% des consommateurs sont conscients que les voitures électriques sont meilleures pour l'environnement que les voitures à essence. Plus de 50% des utilisateurs s'attendent à ce que les constructeurs automobiles produisent davantage de véhicules pour économiser du carburant et réduire les émissions. Cependant, de nombreux utilisateurs s'inquiètent également de certains problèmes tels que l'augmentation des prix des voitures électriques et le système d'infrastructure actuel qui n'est pas bien adapté pour recharger les batteries.



Avec la volonté de réduire les émissions, pour protéger l'environnement et répondre aux besoins croissants des consommateurs, les constructeurs automobiles, en particulier les membres de la VAMA et de la VIVA lancent constamment de nouveaux modèles de voitures toujours plus performantes et respectueuses de l'environnement.



En tant qu'un des membres de la VIVA, le directeur général des importateurs officiels de voitures Audi au Vietnam, Laurent Genet, s’est également exprimé sur le thème “Attentes de voitures électriques contribuant à la réduction des émissions et à protéger l’environnement". Selon le directeur Laurent Genet, tous les produits existants ainsi que ceux du futur visent à protéger l’environnement. Au Vietnam, la compagnie VinFast est actuellement en tête de la production de véhicules électriques et couvre également le système de recharge électrique dans toutes les provinces et villes du pays.



Laurent Genet a déclaré qu'outre les modèles possédant des technologies d'avenir, les consommateurs s'intéressent également au nombre de kilomètres que la voiture électrique peut parcourir après chaque charge et les commodités de ces mêmes véhicules.



Dans la présentation "Infrastructure de recharge au Vietnam : Opportunités et défis", le directeur du développement commercial de la sarl des équipements et des solutions EV1, Nguyên Thanh Trung Hiêu a fait savoir que le marché a bien réagi, les consommateurs sont de plus en plus intéressés et ont tendance à vouloir utiliser des voitures électriques au lieu des voitures à essence. Cependant, ils sont préoccupés par les installations nécessaires au rechargement ainsi que par la qualité des services après-ventes. Selon le directeur Nguyên Thanh Trung Hiêu, les besoins des consommateurs du pays sont en croissance, mais il est nécessaire d’assurer l'harmonie entre les parties prenantes, des utilisateurs aux propriétaires des systèmes de recharge ainsi que la coopération des constructeurs automobiles aux prestataires de services financiers, et de gestion.



De plus, l'investissement dans les stations de recharge à travers le pays nécessite un gros financement, environ 2 milliards de dôngs par système de recharge. Le nombre de véhicules électriques reste faible, de sorte que de nombreuses entreprises ne se sont pas encore engagées à investir dans ce domaine. Par conséquent, il est nécessaire d'avoir des réglementations et normes de sécurité, des mécanismes et des politiques pour soutenir les entreprises, pour réduire les prix des véhicules électriques ou fournir un soutien fiscal aux entreprises qui investissent dans ce domaine.-CVN/VNA