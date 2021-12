Le Thu Ha, membre permanent de la Commission des affaires étrangères, à la cérémonie d’ouverture de la 29 réunion annuelle du Forum parlementaire de l’Asie-Pacifique. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une délégation de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne conduite par son président Vuong Dinh Hue a participé mardi matin à la cérémonie d’ouverture de la 29 réunion annuelle du Forum parlementaire de l’Asie-Pacifique (APPF-29).



Placé sous le thème "Le rôle des parlements dans le renforcement de la résilience à l'ère post-COVID-19 ", la 29 réunion annuelle de l’APPF est organisée par visioconférence par l'AN de République de Corée.



Le président de l'AN Vuong Dinh Hue a prononcé un discours lors de la première séance plénière portant sur des questions politiques et sécuritaires.

Exprimant son soutien au thème de la réunion et à l'agenda de la séance plénière sur les questions politiques et sécuritaires, Vuong Dinh Hue a affirmé que l'AN vietnamienne continuait d'être un membre actif de l'APPF, de travailler en étroite collaboration avec les organes législatifs des pays pour promouvoir la coopération en vue d'édifier une Asie-Pacifique paisible, stable, résiliente et prospère.



Le président de l'AN Vuong Dinh Hue prononce un discours lors de la première séance plénière portant sur des questions politiques et de sécurité. Photo: VNA

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue a également proposé six contenus de coopération. Primo, renforcer l'action parlementaire globale et superviser la mise en œuvre des politiques des gouvernements membres de l'APPF dans le maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région et dans le monde.



Secundo, booster la coopération multilatérale en vue de prévenir les risques de conflits, chercher des solutions pour régler les problèmes de sécurité et les différends par des moyens pacifiques, renforcer le dialogue et instaurer la confiance, s'abstenir d'actions unilatérales et respecter le droit international. Il est nécessaire d'appeler les membres de l'APPF à coopérer afin d'assurer la paix, la stabilité et la primauté du droit en mer et dans les océans, notamment en Mer Orientale. Chaque pays doit valoriser l'esprit de responsabilité, ne pas mener d'actions susceptibles d'accroître les tensions et de compliquer la situation, régler les différends conformément au droit international dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM 1982).



Tertio, les membres de l'APPF devraient appeler activement la communauté internationale et les parlements à pousser les gouvernements à accroître l'efficacité de leur coopération dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Ils devraient travailler pour réduire les écarts dans l'accès équitable aux vaccins, prévenir et résoudre les problèmes traditionnels et non traditionnels tels que le désarmement et la non-prolifération des armes de destruction massive, le terrorisme, la criminalité transnationale, la sécurité de l'eau, de l'alimentation et de l'énergie, la promotion de la sécurité et de la sûreté de la navigation maritime et la cybersécurité.



Quarto, dynamiser la coopération interparlementaire dans d'autres questions de sécurité non traditionnelles, notamment le changement climatique, le financement, le transfert de technologies propres, la résilience au changement climatique, etc.



Quinto, promouvoir une coopération axée sur les personnes, en veillant à ce que tous les membres de la société, notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées et les groupes vulnérables, bénéficient des avantages du commerce, de l'investissement libre et ouvert et de l'intégration économique équitable.



Et sexto, renforcer la participation des Parlements dans la planification et la supervision de la mise en œuvre des politiques, la garantie de l'équité et de l'égalité sociales, et la réduction de la pauvreté, ainsi que des mesures intégrales sur la santé et le bien-être social de la population pendant la crise sanitaire. -VNA