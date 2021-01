La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan (deuxième à gauche). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan a souligné la nécessité de continuer à renouveler les activités de l'Assemblée nationale lors de la conférence organisée le 5 janvier à Hanoï par le Bureau de l’Assemblée nationale pour dresser le bilan du travail en 2020 et fixer les tâches de 2021.



L'année 2020 a été une année pleine d’activités fructueuses et innovantes de l'Assemblée nationale avec un grand nombre de lois et de résolutions adoptées, a-t-elle constaté.



En outre, de nombreuses politiques importantes ont été examinées rapidement, répondant aux besoins urgents et aux exigences de la réalité. Les interpellations et la supervision thématique ont continué à créer des changements positifs dans la gestion publique ainsi que dans la vie sociale, a-t-elle ajouté.



Nguyen Thi Kim Ngan a en outre rappelé que l'Assemblée nationale avait tenu avec succès les 9e et 10e sessions avec de bons résultats marqués par l’innovation, non seulement en matière d’organisation pour assurer la sécurité et la sûreté, mais aussi de contenus.



Les contenus discutés, examinés et décidés par l'Assemblée nationale étaient très proches de la réalité et reflétaient pleinement les recommandations des électeurs, en proposant de nombreuses solutions réalisables, a-t-elle précisé.



En 2020, malgré le COVID-19, l'Assemblée nationale a organisé avec succès de nombreux événements importants sous diverses formes, dont des conférences en ligne et des activités dans le cadre de l’Année de la présidence vietnamienne de l'AIPA (Assemblée interparlementaire de l’ASEAN) 2020, a-t-elle souligné.



La présidente de l’organe législatif a estimé que les résultats ci-dessus étaient remarquables dans le contexte de difficultés causées par la pandémie de COVID-19, les intempéries et de nombreux autres défis.



Elle a déclaré que cette année marquerait la transition entre deux législatures. Aussi le Bureau de l'Assemblée nationale a-t-il de nombreuses tâches particulièrement importantes, a-t-elle affirmé.

Panorama de la conférence organisée le 5 janvier à Hanoï par le Bureau de l’Assemblée nationale pour dresser le bilan du travail en 2020 et fixer les tâches de 2021. Photo : VNA





En effet, le 13e Congrès national du Parti débutera le 25 janvier, le bilan de la 14e législature de l’Assemblée nationale sera dressé lors de la 11e session prévue fin mars, et les élections des députés de la 15e législature et des membres des Conseils populaires de tous niveaux, le 23 mai…



En cette conjoncture, Nguyen Thi Kim Ngan a demandé au Bureau de l’Assemblée nationale d’améliorer encore la qualité de son travail au service des activités parlementaires, d’intensifier l'application des technologies de l'information au sein de l'Assemblée nationale.-VNA