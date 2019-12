Logo de l'APEC 2020 en Malaisie. Photo: internet



Kuala Lumpur (VNA) – Du 9 au 12 décembre, sur l’île de Langkawi, en Malaisie, le ministère malaisien du Commerce international et de l’Industrie organise un symposium sur les priorités des réunions informelles des hauts fonctionnaires de l’APEC (ISOM).



L’événement voit la participation de la directrice exécutive du Secrétariat de l'APEC Rebecca Fatima Sta Maria, et de la présidente du Conseil consultatif des entreprises de l'APEC (ABAC) 2020, Datuk Rohana Tan Sri Mahmood.



Le président de la réunion des hauts responsables (SOM) de l'APEC 2020, Hairil Yahri Yaacob, a souligné que ce symposium visait à identifier les priorités de l’Année APEC 2020 en Malaisie.



Ayant pour thème "Optimiser le potentiel humain pour un avenir de prospérité partagée", l’APEC devrait aller en avant dans le règlement des préoccupations actuelles, en analysant et identifiant les facteurs négatifs dans le commerce et l'investissement, en assurant une participation économique plus globale des économies membres, et en résolvant les difficultés de manière durable grâce à la promotion de l'innovation et de la créativité, a-t-il dit.



Hairil Yahri Yaacob a déclaré que 30 ans après l’adoption des objectifs de Bogor pour une région Asie-Pacifique ouverte à l'investissement et au commerce, favorisant une prospérité partagée, l'économie de la région était passée de 23,5 billions de dollars en 1990 à 66,2 billions de dollars en 2018, soit une croissance annuelle moyenne de 3,7%.



Selon lui, il ne fait aucun doute que cette croissance a conduit à des améliorations sans précédent en matière de revenus, de niveau de vie et de connectivité, mais qu'il y a un débat en cours sur son impact en termes d'inégalité des revenus et d'équité sociale.



Par conséquent, l’un des objectifs dévoilés par la Malaisie est de partager la prospérité, de poursuivre une croissance durable et inclusive, de placer les peuples au cœur du développement économique.



Afin de promouvoir l'intégration et le développement inclusif des économies membres de l’APEC, Hairil Yahri Yaacob a indiqué que la Malaisie proposerait de nombreux programmes et initiatives visant à créer un développement plus intégral, en particulier des programmes axés sur les femmes, les jeunes, des projets de startup, ainsi que des solutions face au vieillissement de la société, et ce en exploitant les technologies et l'économie numérique.



Le président de la SOM de l’APEC 2020 a également affirmé que la durabilité ferait également l’objet des discussions. D’après lui, la Malaisie se concentrera sur la gestion optimale des ressources pour minimiser les impacts négatifs sur l'environnement grâce à des activités innovantes.



Durant quatre jours, les délégués discuteront des sujets fixés par le pays hôte en vue d’éclaircir les contenus principaux et définir l’agenda de l’APEC 2020. –VNA