Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L'indice des prix à la consommation (IPC) en août a progressé de 0,28% par rapport à juillet, de 1,87% par rapport à décembre 2018 et de 2,26% en variation annuelle, a annoncé jeudi matin l’Office général des statistiques.

Sur les huit premiers mois de l’année, l’IPC a enregistré une augmentation de 2,57% par rapport à la même période de l’an dernier, soit le niveau le plus faible de ces trois dernières années.

En août, les prix de huit des 11 groupes de marchandises et services répertoriés ont connu une hausse mensuelle. La plus forte hausse a concerné le groupe "Médicaments et services liés à la santé" avec 2,81%. D’autres groupes ont connu une augmentation allant de 0,03% à 0,57%.

Selon Mme Do Thi Ngoc, cheffe du Département des statistiques des prix (relevant du Département général des statistiques), la hausse de l’IPC en août est due à l'épidémie de peste porcine africaine, à la montée des prix des services médicaux, des frais de scolarité, de l’électricité, de l’eau.

Toutefois, la baisse des prix du carburant, du pétrole et des produits électroniques a contribué à maîtriser l’IPC ce mois-ci.

Suivant la tendance haussière dans le monde, le cours de l’or au Vietnam a bondi de 4,61% par rapport à juillet, pour atteindre 40,9 millions de dôngs le taël. En revanche, le cours du dollar américain a baissé de 0,17% sur un mois. Il équivaut à 23.270 dongs sur le marché libre.

L’inflation de base ce mois-ci a augmenté de 0,13% sur un mois et de 1,95% en glissement annuel. Pour les huit premiers mois de l'année, ce taux a progressé de 1,9%. -VNA