Le Prix "Bùi Xuân Phai - Pour l’amour de Hanoï" est organisé pour la 15e fois. Photo: CVN



Hanoï (VNA) - Le journal Thê Thao & Van Hoá (Culture & Sports) de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) vient de dévoiler la liste des candidatures au 15e Prix "Bùi Xuân Phái - Pour l'amour de Hanoï" 2022.



Les prix, décernés pour les catégories "Grand Prix", "Prix de l'idée", "Prix du travail" et "Prix de l’œuvre", seront remis à des personnes qui ont effectué d’excellentes recherches ou mené de beaux projets axés sur la ville de Hanoï.



Trois nominés ont été sélectionnés pour le "Prix de l’œuvre" : un livre illustré intitulé "Hanoi Hanoi" en trois langues (vietnamien, anglais et italien) de Minh Pham (Américain d’origine vietnamienne) et Paola Boncompagni (Italienne) ; le livre Nguoi Hà Nôi : Chuyên an chuyên uong môt thoi (Hanoïens : une longue histoire du manger et du boire) de Vu Thê Long ; le livre Tranh dân gian Kim Hoàng (Les estampes populaires de Kim Hoàng) de Nguyên Thi Thu Hoà.



Dans la catégorie "Prix de l’idée", les trois nominés sont la proposition de la suppression de la clôture du parc Thông Nhât, créant un espace ouvert pour se connecter avec l'environnant ; le projet pilote de 200 points pour la location de vélos publics et de la recherche sur la construction d'une voie cyclable ; l’étude sur la transformation du terrain au bord du fleuve Rouge en un parc culturel et touristique de Hanoï.



Le comité d’organisation a annoncé trois nominations dans la catégorie "Prix du travail" : le projet "Préservation, réparation et lutte contre les dégradations des villas 49 Trân Hung Dao - 46 Hàng Bài", mis en œuvre dans le district de Hoan Kiem depuis avril 2022 ; Quarante ans de construction, de préservation et de développement de l'Association de poésie du village de Chùa (autre nom : le village de Hoàng Duong), dans la commune de Son Công, district de Ung Hoa, en banlieue de Hanoï ; la reconstruction et la préservation du vestige architectural et artistique national du siège de la Cour populaire suprême.



Seule la nomination pour le "Grand Prix" est gardée secrète. Ce prix est le plus important, il est attribué à une personne qui a consacré sa vie au développement de Hanoï et dont la carrière est étroitement liée à la capitale.



Les résultats du Prix "Bùi Xuân Phái - Pour l'amour de Hanoï" 2022 devraient être annoncés le mois prochain.-CVN/VNA