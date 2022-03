Des équipes présélectionnées du Qualcomm Vietnam Innovation Challenge 2022

Hanoï (VNA) - Dix équipes de startups, qui ont passé le tour éliminatoire de Qualcomm Vietnam Innovation Challenge 2022 - QVIC 2022, recevront chacune une subvention de 10.000 dollars en prix en espèces pour développer leurs projets de formations sur les compétences commerciales, des supports technologiques et des soutiens dans l'enregistrement de la propriété intellectuelle de 10 mois, a annoncé le 16 mars le groupe Qualcomm.

Trois équipes parmi eux peuvent être éligible pour recevoir des incitations financières pour le dépôt de brevets et peut être éligible pour recevoir des prix en espèces de 100.000 dollars, 75.000 dollars et 50.000 dollars lors de la finale.

Le concours est ouvert aux entreprises dans des domaines technologiques nouveaux et potentiels tels que les villes intelligentes, la réalité augmentée (AR), l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT), l'agriculture, la durabilité environnementale et l'apprentissage automatique .

Les candidats ont été sélectionnés sur la base de diverses qualifications, notamment les compétences techniques, les produits innovants et l'accent mis sur les technologies brevetables, ainsi que sur la pertinence de la transformation numérique du Vietnam et de l'industrie 4.0.

Liste des entreprises présélectionnées (classées par ordre alphabétique):

- AI Dynamix Company, Ltd. – Système de gestion de centrale solaire

- Cyberapply Vietnam Company Limited - Solutions d'IA pour la modération automatique des contenus préjudiciables en ligne

- GraphicsMiner Vietnam Company Limited - Kits de jouets en carton AR respectueux de l'environnement

- InfraSen Thermal Image Core Technology JSC – Solution d'image thermique et fournisseur de technologie de base

- Lotoda Technology Solution Co., Ltd. – Plateforme IoT et agriculture intelligente

- Mismart Smart Technology JSC – Drones et solution IA pour une agriculture intelligente

- SMATEC JSC - Système de sonorisation intelligent pour le gouvernement et les entreprises

- tMonitor JSC - Plateforme de surveillance de la qualité de l'air AIoT

- VAS High Technology Solution Corporation - Plate-forme de logistique de nouvelle génération pour l'industrie 4.0

- Vietnam Progression Technology JSC – Première carte son DAC portable « made in Vietnam » haut de gamme

Lancé en décembre 2019, le Qualcomm Vietnam Innovation Challenge est conçu pour identifier et développer des startups innovantes dans de nouveaux domaines technologiques prometteurs au Vietnam. LE concours, qui implique le soutien du ministère vietnamien de la Science et de la Technologie, est conçu pour permettre le développement de l'écosystème technologique émergent du Vietnam en identifiant et en encourageant les petites et moyennes entreprises innovantes. -VNA