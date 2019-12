Cérémonie de publication des informations sur l'Année de l' ASEAN 2020 . Photo: Hanoimoi

Hanoï (VNA) - Le Vietnam attache beaucoup d'importance à sa présidence de l'ASEAN en 2020 et souhaite construire une communauté forte et résiliente aux défis régionaux et mondiaux, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung.

Informant près de 70 ambassadeurs étrangers et représentants des ambassades des États membres de l'ASEAN et des partenaires au développement de l'ASEAN lors d'une conférence récemment organisé à Hanoi, Nguyen Quoc Dung, qui est également secrétaire général du Comité national ASEAN 2020, a affirmé que rejoindre les activités de l'ASEAN faisait partie des priorités de la politique extérieure du Vietnam, et le pays n'épargnera aucun effort pour le succès de sa mission à la présidence de l'ASEAN en 2020.

Le Vietnam a choisi le "Cohésif et réactif" comme thème de l'Année de l'ASEAN 2020, a-t-il dit.

Il a insisté sur cinq priorités pour sa présidence de l’ASEAN 2020, que sont: promouvoir l’esprit d’attachement, d’entraide et de soutien mutuel entre pays membres ; la liaison et la connectivité régionales, améliorer la réactivité et tirer parti des possibilités offertes par la 4e révolution industrielle ; promouvoir le sens de la communauté et l’identité de l’ASEAN ; promouvoir des partenariats pour la paix et le développement durable avec des pays du monde entier ; et élever la réactivité et l’efficacité opérationnelle de l’ASEAN.

Partager les priorités de coopération au sein de la Communauté économique de l'ASEAN, Luong Hoang Thai, chef du Département de la politique commerciale multilatérale du ministère de l’Industrie et du Commerce, a déclaré que le Vietnam concentrerait ses efforts sur le renforcement de la force de l'ASEAN via les liens régionaux, le renforcement du rôle central de l'ASEAN dans la connexion entre économies mondiales et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle du bloc.

En ce qui concerne la communauté socio-culturelle de l'ASEAN, Ha Thi Minh Duc, cheffe adjointe du Département de la coopération internationale du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, a souligné que le Vietnam recommandait des priorités telles que connectivité communautaire par le développement des ressources humaines et services sociaux pour les groupes vulnérables; amélioration des échanges culturels et sensibilisation à l'identité de l'ASEAN ; réduction des taux de mortalité maternelle et néonatale parmi les ethnies minoritaires ; mise en place de mécanismes de coopération pour lutter contre les informations erronées et la promotion de la gestion des catastrophes naturelles, entre autres.

Les diplomates étrangers ont estimé que le thème et les priorités du Vietnam lors de l’année de présidence de l'ASEAN 2020 étaient conformes au contexte régional et mondial, ce montrant l'esprit vif, le dynamisme et la haute responsabilité du Vietnam pour sa mission.-VNA